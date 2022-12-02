Захід повинен поставити Україні ракети ATACMS для захисту критичної інфраструктури — Вершбоу

Якщо Україна отримає від західних партнерів ракети великого радіуса дії, то це буде суттєво перешкоджати російським агресорам обстрілювати українську критичну інфраструктуру.

Про це під час симпозіуму «Україна у Вашингтоні та за його межами» заявив колишній заступник генсека НАТО, експосол США в Росії Александер Вершбоу, повідомляє Укрінформ.

Він зазначив, що західним країнам слід переглянути свої рішення стосовно поставок того чи іншого озброєння для України, яке звузило б можливості росіян використовувати території, близькі до фронту, в тому числі окупований півострів Крим для нанесення ударів по критичній інфраструктурі України, не побоюючись удару у відповідь.

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Вершбоу зазначив, що перш за все це стосується ракет ATACMS, які можуть вражати російські вогневі позиції, які обстрілюють критичну інфраструктуру України.

Також Вершбоу заявив, що країни Заходу повинні допомогти Україні втримати ініціативу на фронті, та постійно здійснювати тиск на Росію, щоб її війська не отримували часу для відпочинку та переозброєння.

«Підтримання військового тиску на Росію з перемогою як чіткою ціллю не може бути чимось розпливчастим. Метою має стати перемога України», - заявив він.

Він додав, що зараз США та їх союзники розглядають нові санкції відносно Росії за її терористичні атаки по цивільній інфраструктурі України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США домовляються з країнами Близького Сходу про перекидання систем NASAMS в Україну.

Крім того, ми раніше інформували, що генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що у альянсі тривають дискусії щодо можливого передавання Україні ЗРК Patriot.

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