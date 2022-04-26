"Захід сприймає дії Путіна, як гру в покер, і до кінця не розуміє, на що він готовий", - експерт

"Захід сприймає дії Путіна, як гру в покер, і до кінця не розуміє, на що він готовий", - експерт

Захід так важко реагує на дії Росії не тому, що вони такі інертні або боягузи, вони не можуть зрозуміти, що в голові у Путіна.

В березні-на початку квітня лунали припущення, що президент Росії Володимир Путін був готовий до підписання якихось угод. Відповідні настрої були в певних російських елітах.

Про це заявив народний депутат (Голос), член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін в ефірі Радіо НВ.

"Їм здавалось, що Путін готовий. Вони ці меседжі переказували і нашим західним партнерам по дипломатичних каналах, і передавали українській стороні через певних контактерів. Але це були припущення. Путін, наскільки мені відомо, жодного разу свою точку зору не змінював. Тобто це була спроба певних кіл в Росії, які зацікавлені в тому, щоб ця війна припинилась, бо вони потерпають від цього, не бачать особливих перспектив в стратегічному сенсі цього слова. Тому що зрозуміло, що чим довше триває війна, тим важче відкрутити санкції назад", - зазначив він.

За словами експерта, навіть ще місяць тому певні російські еліти вважали, що, якщо зараз можна вийти на якісь домовленості, то є шанс, що санкції, поки вони на повний оберт не запущені, ще можна зупинити.

"Чим далі триває війна і чим глибше Росія загрузає в цій війні, тим важче буде Заходу, навіть якщо він захоче від цих санкцій відмовитись. Це така західна інерція. Вони дуже важко розгойдуються щодо якихось певних кроків, але, якщо вони вже зробили, то вони вже так само важко розгойдуються у зворотньому напрямку", - сказав Рахманін.

Нардеп переконаний, що чим довше буде розкручувати цей маховик війни, тим складніше ці санкції зупинити, навіть якщо Росія почне іти на якісь поступки.

"Але ситуація і ускладнюється і спрощується водночас тим, що Путін поки що на жодні поступки іти не збирається. Я не знаю, або він пустився берега, або він насправді втратив зв'язок з реальністю, або увіровав у свою всемогутність... В інтерв'ю ВВС одне з анонімних джерел у військових британських колах сказав, що Захід так важко реагує на дії Росії не тому, що вони такі інертні або боягузи, вони не можуть зрозуміти, що в голові у Путіна. Далі була дуже гарна фраза. На жаль, Путін грає в покер набагато краще, ніж ми. Вони сприймають це як покер, до кінця не розуміють, на що Путін готовий, а він, мені здається, пустився вже берега. Для нього це питання його особистої ваги, особистого авторитету. Зараз вирішується доля його репутації. Йому потрібно цю війну виграти будь-якою ціною, в будь-який спосіб", - резюмував Рахманін.

Нагадаємо, що у вівторок, 26 квітня, президент Російської Федерації Володимир Путін прийняв за довгим столом генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша, який приїхав до Москві, щоб обговорити розв’язану Кремлем війну в Україні. Під час зустрічі з Антоніу Гутеррешем російський президент виправдовував розв’язану війну в Україні статутом ООН.

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