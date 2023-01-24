Захід вичікує: Жданов зазначив, що весна й початок літа можуть визначити подальший перебіг війни

Військовий експерт Олег Жданов висловив думку, що у західних партнерів України, зокрема, США, є свій сценарій розвитку війни Росії проти України. Сполучені Штати, за словами експерта, надають очільнику Кремля Володимиру Путіну зібрати військо до весни 2023 року.

Про це йшлося в інтерв'ю Жданова ТСН.ua.

"На мій погляд, у США є свій сценарій цієї воєнної кампанії. Зараз Захід дає Путіну можливість зібрати військо. Саме так, а не інакше. Захід дає Путіну часову фору із затримкою постачання зброї Україні. Паралельно нас теж почали ретельно озброювати. Ношою головною задачею є розгром російського війська із переходом в контрнаступ", - зазначив Жданов.

На його думку, Захід намагається створити для Путіна такі умови, щоб він вичерпав воєнний потенціал Росії і погодився на ті умови, які буде пропонувати Україна. Поки очільник Кремля матиме вожливість збирати військо, він ніколи не піде на поступки.

Тому західні екперти кажуть, що визначальний період війни станеться у березні-квітні 2023-го.

"Скоріш за все, це буде оборонна операція, однак за умови, що Путін збере це військо. Поки ми помічаємо лише перекидання особового складу і техніки. В нього проблема з технікою", - додав Жданов.

Додамо, що США рекомендують Україні не поспішати з контрнаступом до отримання нового озброєння від Заходу.

Водночас у Донецькій області ще пів року не варто очікувати контрнаступу. Цей напрямок і надалі буде оборонним, про що сказав військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

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