Захід вимагає від ОАЕ припинити допомагати Росії у війні з Україною

Країни Заходу вимагають від ОАЕ припинити поставки товарів до Росії, які використовують для війни.

Сполучені Штати, Велика Британія та Європейський союз тиснуть на владу Обʼєднаних Арабських Еміратів, щоб країна припинила допомагати російським агресорам у війні проти України.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на американських і європейських офіційних осіб.

Журналісти видання стверджують, що країни Заходу вимагають від ОАЕ припинити поставки товарів до Росії, які потім можуть використовувати для війни проти України.

"Офіційні особи з Вашингтона та європейських столиць відвідали ОАЕ 4 вересня в рамках спільного зусилля, спрямованого на те, щоб комп’ютерні чіпи, електронні компоненти та інші так звані продукти подвійного використання, які мають як цивільне, так і військове застосування, Росія не отримувала", - пише видання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Німеччина закликає до глобальних реформ у сфері безпеки через російську агресію проти України.

Крім того, ми раніше інформували, що Індія просить США розблокувати заморожені за співпрацю з Росією гроші.

Читайте також: