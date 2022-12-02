Захід вирішив закінчувати з Путіним: Піонтковський про підсумки саміту НАТО

Дводенний саміт НАТО у Бухаресті показав, що Захід не зацікавлений у переговорах із президентом Росії Володимиром Путіним і має намір підтримувати Україну до перемоги.

Таку думку висловив російський публіцист та соціолог Андрій Піонтковський в ефірі телеканалу "Freeдом".

За його словами, за підсумками саміту НАТО було ухвалено дуже багато позитивних рішень, головне з яких – контракт Пентагону на виробництво ракетних комплексів NASAMS для України.

"Це найголовніше. Вперше йдеться вже про замовлення Пентагону для України. Тобто не зі складів – склади це добре, але вони закінчуються", – пояснив експерт.

Також Піонтковський наголосив, що на саміті "багато чудових речей було сказано".

"Приміром, слова Столтенберга. Він сказав — так, ми платимо ціну за цю війну, але ми платимо грошима, а українці — кров'ю. Вони завжди це розуміли, але ніколи не визнавали. Це дуже важлива заява. Вона означає, що рано чи пізно, нехай не сьогодні, але завтра, вони наважаться кинути всі кошти, щоб завершити конфлікт якнайшвидше", — вважає російський публіцист.

Також експерт нагадав про виступ голови Держдепу США Ентоні Блінкена:

"Блінкен на другий день цілу годину пояснював те, про що ми з вами говоримо вже кілька місяців. Жодні переговори з Путіним неможливі, переговори — це просто знаряддя для нього, щоб отримати паузу, перегрупуватися. Єдиний шлях до миру — повне виведення окупаційних військ".

За його словами, Захід сьогодні демонструє рішучий політичний настрій:

"Ми бачимо, які жорсткі заяви робить той самий Папа Франциск. Тектонічні зміни у політичному класі Німеччини, Штайнмаєр, який для нас був символом капітуляції, заявляє, що неможливі жодні переговори... Остаточне рішення Заходу – він вирішив із Путіним закінчувати".

Нагадаємо, за підсумками саміту НАТО у Бухаресті стало відомо, що Пентагон уклав контракт на виробництво ракетних комплексів NASAMS для України. Виготовити планують 6 зенітних ракетних комплексів на загальну суму понад 1,2 мільярда доларів до 28 листопада 2025 року.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що західні союзники збільшать виробництво боєприпасів, щоб забезпечувати Україну.

У спільній заяві країни НАТО знову підтвердили, що двері Альянсу відчинені для України.

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