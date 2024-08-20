Захід здатний без зусиль "оплатити" перемогу України у війні: експерт FT назвав суму

Для перемоги України у війні потрібна західна допомога, яка дорівнює лише 0,45% ВВП США, ЄС і Великої Британії.

Західні країни здатні мобілізувати значні ресурси для підтримки України, і це не матиме особливого впливу на рівень життя населення цих держав.

Про це у статті для Financial Times пише професор міжнародної економіки Стокгольмського університету Ларс Калмфорс.

Автор публікації вказує на очікування керівництва Росії того, що Захід зрештою втомиться підтримувати Україну. Але це парадоксально, адже західні економічні ресурси мають суттєву перевагу над російськими.

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Спроби Європи наростити виробництво зброї та боєприпасів продемонстрували, що в короткостроковій перспективі складно трансформувати економічну міць у військовий потенціал. Однак, на думку Калмфорса, у затяжному конфлікті різниця в економічних ресурсах, скоріш за все, стане вирішальною.

"У США, ЄС і Великій Британії разом узятих ВВП приблизно вдев’ятеро більший, ніж у Росії. Спільний ВВП ЄС і Великої Британії уп’ятеро більший за російський. Таким чином, Захід може мобілізувати значні ресурси для підтримки України без того, щоб рівень життя в країні постраждав більш ніж незначно", – йдеться у матеріалі.

Скільки Захід здатний витратити на перемогу України

За оцінками Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру, військові витрати Росії 2023 року становили 5,9% ВВП, а України – 37%. Тобто Москва витратила приблизно на 150 млрд дол. більше, ніж Київ.

Тож якби Захід виділив таку суму для втримання Україною своєї своєї позиції, ці витрати становили б лише 0,26% ВВП США, ЄС і Великої Британії разом узятих. Якби ж підтримку для України фінансували самі лише ЄС і Британія, їм би це стало у 0,48% ВВП.

У статті зазначається, що для перемоги України у війні потрібно на 30% більше ресурсів, або західна підтримка у розмірі 265 млрд дол. Це дорівнює 0,45% ВВП США, ЄС і Великої Британії та 0,85% ВВП ЄС і Британії.

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Професор вказує, що хоча ці розрахунки є приблизними, вони ілюструють порядки величин. У порівнянні з російськими військовими витратами, економічні жертви західних держав у вигляді ВВП для надання Україні необхідної підтримки є невеликими. Вони становлять набагато менше, ніж звичайний ріст ВВП за один рік, навіть у разі, якщо навантаження ляже тільки на Європу, а США припинять свій внесок.

"Захід має економічні ресурси, щоб допомогти Україні протистояти агресії Росії, і тягар цієї підтримки буде керованим. Найбезпечніший спосіб створити мир в Україні – це щоб Захід узяв на себе зобов'язання надати країні необхідну допомогу, щоб Росія зрозуміла, скільки коштуватиме продовження війни. Це може зрештою змусити Москву змінити курс", – вважає Калмфорс.

До слова, раніше речник прем'єра Британії Кіра Стармера відповів на слова президента України Володимира Зеленського про уповільнення підтримки з боку Лондона.

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