Захід зробив свою ставку: Клімкін розповів про таємний сигнал Україні щодо НАТО

Україна отримала неофіційний сигнал щодо НАТО.

Про це повідомив колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін у Facebook.

"Кіссінджер (ексдержсекретар США і колишній радник президента США з нацбезпеки Генрі Кіссінджер - ред.) - старий лис. Він нічого просто так не каже. Його вчорашні слова - "жереб кинуто", і Україна має формально чи неформально розглядатися як частина НАТО, коштують чимало. Я б сказав, дуже дорого. Кіссінджер завжди був за те, щоб ми були частиною Заходу, але був проти членства в НАТО. І навіть останнім часом дещо "петляв". Тепер його слова означають, що бачення Заходом геополітики остаточно змінилося. Правильніше сказати, українці його змінили", - написав політик.

Клімкін зазначив, що Кіссінджер завжди каже те, чого не хочуть сказати в західних столицях.

"Після кандидатського статусу в ЄС ми отримали неофіційний сигнал щодо НАТО. Захід зробив свою ставку", - наголосив ексміністр.

Нагадаємо, нещодавно Генрі Кіссінджер заявив, що під час можливих майбутніх переговорів із Росією Захід та Україна повинні вимагати повернення всіх українських територій, захоплених після 24 лютого.

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