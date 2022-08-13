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Захід зробив свою ставку: Клімкін розповів про таємний сигнал Україні щодо НАТО

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Захід зробив свою ставку: Клімкін розповів про таємний сигнал Україні щодо НАТО

Фото: Associated Press

Павло Клімкін переконаний, що бачення Заходом геополітики остаточно змінилося. Правильніше сказати, українці його змінили.

Україна отримала неофіційний сигнал щодо НАТО.

Про це повідомив колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін у Facebook.

"Кіссінджер (ексдержсекретар США і колишній радник президента США з нацбезпеки Генрі Кіссінджер - ред.) - старий лис. Він нічого просто так не каже. Його вчорашні слова - "жереб кинуто", і Україна має формально чи неформально розглядатися як частина НАТО, коштують чимало. Я б сказав, дуже дорого. Кіссінджер завжди був за те, щоб ми були частиною Заходу, але був проти членства в НАТО. І навіть останнім часом дещо "петляв". Тепер його слова означають, що бачення Заходом геополітики остаточно змінилося. Правильніше сказати, українці його змінили", - написав політик.

Клімкін зазначив, що Кіссінджер завжди каже те, чого не хочуть сказати в західних столицях.

"Після кандидатського статусу в ЄС ми отримали неофіційний сигнал щодо НАТО. Захід зробив свою ставку", - наголосив ексміністр.

Нагадаємо, нещодавно Генрі Кіссінджер заявив, що під час можливих майбутніх переговорів із Росією Захід та Україна повинні вимагати повернення всіх українських територій, захоплених після 24 лютого. 

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