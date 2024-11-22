Західна зброя для України не змінить докорінно хід війни, але допоможе в іншому – NYT

Експерти з розвідки вважають, що попри додаткову допомогу, Києву буде складно повернути території, втрачені за останні місяці.

Навіть прискорене постачання Україні зброї та матеріальної підтримки не зможе докорінно змінити хід війни у короткостроковій перспективі. Проте така допомога може зміцнити позиції Києва для забезпечення перемир’я чи угоди про припинення вогню.

Про це йдеться у статті The New York Times із посиланням на представників американської адміністрації.

У публікації йдеться, що після обрання новим президентом США Дональда Трампа зменшився ризик ескалації, пов’язаний із наданням Україні дозволу на застосування американської зброї для ударів по цілях у Росії.

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На думку представників Білого дому, президент Росії Володимир Путін може просто дочекатися зміни адміністрації президента США, яка відбудеться через два місяці. У Трампа, як вважається, лояльніше ставлення до РФ, а його кандидат на посаду директора національної розвідки Тулсі Габбард нерідко повторює позиції, схожі з риторикою Кремля.

Експерти розвідувальних служб США та Пентагону зазначають, що попри додаткову допомогу, Україні буде складно повернути території, втрачені за останні місяці. Східні регіони поступово переходять під російський контроль, а в Курській області ЗСУ зазнали часткових поразок через участь у боях північнокорейських військових.

У статті вказано, що погіршення морального духу серед українських бійців та невизначеність щодо політики майбутньої американської продовжують створювати серйозні виклики для зусиль України на фронті. Водночас армія країни намагається поповнити свої лави та озброїти нові підрозділи. За підрахунками, втрати серед ЗСУ сягають 57 тис., що становить половину втрат Росії, однак це суттєві втрати для меншої за чисельністю країни.

Знайомі з розвідданими чиновники зі США припускають, що навіть прискорене постачання Україні зброї та матеріальної підтримки не зможе докорінно змінити хід війни у короткостроковій перспективі. Однак, така допомога може зміцнити позиції держави для забезпечення перемир’я чи угоди про припинення вогню.

Зазначається, що головна гарантія безпеки для України – запрошення до НАТО. Цього так і не відбулося за президентства Джо Байдена, і відповідні шанси залишаються низькими за адміністрації Трампа. Тому США та європейські союзники розглядають інші варіанти, як-от створення арсеналу звичайного озброєння, достатнього для серйозного удару у разі порушення Росією умов перемир’я.

Деякі чиновники навіть висловлювали ідею повернення Україні ядерної зброї як засобу стримування. Але такий крок вимагає звеликих зусиль і може призвести до серйозних наслідків, йдеться у матеріалі.

Як наголосив ексміністр оборони України Андрій Загороднюк, аби забезпечити умови для перемовин, державі та її партнерам необхідно переламати хід бойових дій на свою користь. Важливо також мати достатній запас далекобійного озброєння для швидкої відповіді на порушення Росією умов перемир’я.

Попри теперішні труднощі, українська армія вже понад 2,5 роки протистоїть більшому і сильнішому противнику.

"Витримати 10 раундів проти Майка Тайсона – це вже успіх", – зазначив Загороднюк.

Однак, вказують автори статті, успіх став можливим завдяки багатомільярдній підтримці з боку США та Європи, яка, за словами чиновників по обидва боки Атлантики, може швидко вичерпатися.

Нагадаємо, за оцінками аналітиків Інституту вивчення війни, застосування українськими військами західних систем для ударів по військових об'єктах на території Росії створює для ЗСУ ширші можливості для успішного ведення багатопрофільної широкомасштабної сучасної війни.

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