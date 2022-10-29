Західна зброя допомагає Україні змінювати положення в артилерійській війні – NYT

ЗСУ тепер мають перевагу у дальності та точності наведення артилерії, ракет та безпілотників на півдні Херсонської області, знищуючи те, що було критично важливим активом Росії.

Про це пише The New York Times.

Війна Росії проти України від початку велася в основному повітрям, із застосуванням артилерії, ракет, ракет і безпілотників. Росія протягом кількох місяців мала перевау та обстрілювала українські міста, селища та військові об'єкти з позицій, що знаходяться далеко за межами досяжності української зброї.

Однак останнім часом ситуація на півдні України змінилася. Як зазначають командири та військові аналітики, на це вплинули західна зброя та смертоносні саморобні безпілотники, а тому Україна заволоділа артилерійською перевагою у цьому районі.

Україна зараз має перевагу як за дальністю, так і високоточними ракетами та артилерійськими снарядами – класом озброєнь, якого в арсеналі Росії значною мірою не вистачає. Українські солдати вивозять бронетехніку вартістю мільйони доларів дешевими саморобними безпілотниками, а також досконалішими безпілотниками та іншою зброєю, наданою США та союзниками.

Російські війська залишаються грізною силою з крилатими ракетами, значною армією та мільйонами артилерійських снарядів, хоч і неточними. Російські командири кажуть, що щойно завершилася мобілізація, яка додасть на поле бою 300 000 солдатів, хоча багато хто з них буде погано навчений і погано екіпірований. А Путін ясно заявив про свою рішучість виграти війну практично за будь-яку ціну.

Однак немає сумніву в зміні долі на південному фронті. Зростаюча перевага України в артилерії, що різко контрастує з бойовими діями по всій країні влітку, коли Росія обстрілювала українські позиції мінометним і артилерійським вогнем, дозволило повільно просуватися на південь до тимчасово окупованого Херсона.

Контраст із полем бою влітку не міг бути різкішим. У Донецькій області на сході України Росія зробила приблизно 10 артилерійських пострілів на кожен снаряд українських батарей. Зараз у Херсоні українське командування каже, що сторони стріляють приблизно рівною кількістю снарядів, але українські удари не лише дальніші, а й точніші через ракети з супутниковим наведенням та артилерійські снаряди, надані Заходом.

Ситуація на Херсонщині

Військовий експерт, генерал-лейтенант Ігор Романенко повідомив, що російські війська намагаються ввести в оману ЗСУ, заявляючи про свій відхід з правого берега Херсона.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов припускає, що операція зі звільнення тимчасово захопленого Росією Херсона, найімовірніше, триватиме до кінця листопада.