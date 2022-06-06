"Західна зброя не впливає на хід війни": у РНБО розповіли про основні наративи, що просувала російська пропаганда

Російська пропаганда в черговий раз намагається маніпулювати інформацією.

Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомляє про основні наративи, що просували російські пропагандистські "ЗМІ" минулого тижня.

Про це інформує ЦПД у повідомленні у Telegram-каналі.

Йшлося про:

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Захід продовжує озброювати Україну та затягує конфлікт. Захід продовжує тиснути на економіку РФ. Україна програє війну, а західна зброя не впливає на хід війни.

Як пропагандисти висвітлювали ці теми:

Зброя надходить до України у великій кількості і безконтрольно. На Заході побоюються терактів з застосуванням зброї, що була надана Україні.

ЄС затвердив 6-й пакет санкцій, який РФ зможе пережити. ЄС вже не знає, які санкції запроваджувати і цим заводить себе в глухий кут.

ЗСУ несе невиправні втрати на Донецькому напрямку. Полонені солдати України зізнаються, що проти РФ не можуть вистояти. Західна зброя доходить на фронт в мінімальній кількості й хід війни змінити не здатна.

Нагадаємо, тим часом у Донецьку та окупованій частині області більше не працює пропагандистське телебачення. А все тому, що російські військові обстріляли мирних мешканців та хотіли звинуватити в цьому ЗСУ. Але все пішло не за планом.

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