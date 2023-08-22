Західні чиновники назвали напрямок, де ЗСУ мають сконцентрувати сили під час контрнаступу — NYT

На думку американських офіційних осіб, українські війська "занадто розкидані і їм необхідно зібрати свою бойову міць в одному місці".

Війська ЗСУ надто розосереджені та мають сконцентруватися на головному напрямку контрнаступу на півдні України.

Про це йдеться в повідомленні The New York Times.

Із посиланням на думку американських та інших західних офіційних осіб, видання зазначає, що основна мета контрнаступу українських сил полягає в тому, щоб відрізати російські лінії постачання на півдні України шляхом розриву так званого сухопутного коридору між Росією та окупованим Кримом.

Чиновники США заявили, що замість того, щоб зосередитися на прориві, українське командування порівну розділило війська й вогневу міць між сходом і півднем країни. Як результат, більше українських сил перебуває біля Бахмута та інших міст на сході, ніж біля Мелітополя та Запоріжжя на півдні, які є "набагато більш стратегічно важливими".

Водночас інші джерела у США наголошують на ознаках того, що Україна почала перекидати деякі зі своїх найбільш досвідчених бойових сил зі сходу на південь країни.

"Але навіть найдосвідченіші підрозділи неодноразово перегруповувалися після важких втрат. Ці підрозділи покладаються на скорочення штату старших командирів. Деякі взводи переважно укомплектовані солдатами, які зазнали порранень і повернулися в бій", — йдеться у The New York Times.

Водночас США не вважають, що війна в Україні зайшла у глухий кут. Радник президента США Джо Байдена заявив, що війна в Україні не зайшла у глухий кут. ЗСУ продовжують методично звільняти свою землю від ворога.