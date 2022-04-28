"Західні цивілізації передадуть простір Росії на розсуд Китаю" - Піонтковський про майбутнє РФ після війни в Україні

"Західні цивілізації передадуть простір Росії на розсуд Китаю" - Піонтковський про майбутнє РФ після війни в Україні

Після війни Росію, яка напала на Україну, фактично віддадуть Китаю.

Після повномасштабної війни в України держава-агресорка, Росія, може повністю опинитися під впливом Китаю.

Таку думку висловив російський опозиційний журналіст, публіцист, Андрій Піонтковський в інтерв'ю "24 каналу".

На його думку, Китай зацікавлений у максимальному ослабленні Росії, щоб вона більше не могла надавати агресії, що згубно позначається на економіці, зокрема й КНР. Після закінчення війни Москва може бути цілком під впливом Пекіна.

Уряд Китаю, за його словами, загалом не цікавить, хто надалі стане російським лідером.

"Західні цивілізації надалі просто передадуть величезний простір Росії на розсуд Китаю. Можна сказати, що саме це зараз і відбувається", – наголосив Піонтковський.

Він додав, що його версія є цілком виправданою, адже росіяни багато в чому залежать від КНР: її продовольства, технологій, торгівлі тощо. Коли санкції зруйнують економіку Росії під нуль, то цей вплив досягне апогею.

Нагадаємо, у Китаї виступили за підтримку мирного врегулювання в Україні.

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