Західні добровольці гинуть, бо чекали легкої відпустки – Вusiness Insider про війну в Україні

Західні добровольці, що воювали в Україні наголошують: ця війна не схожа на жоден із конфліктів на Близькому Сході і є набагато жорстокішою.

Західні добровольці, які приєдналися до захисту Україні, були вбиті, у деяких випадках, тому що припускали, що боротьба буде легкою.

Про це розповів американському виданню Business Insider ветеран США, який воював в Україні.

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За його словами, багато іноземних ветеранів, які приїхали в Україну, щоб воювати проти російського вторгнення, раніше звикли воювати з перевагою в авіації та артилерії.

Їм було важко адаптуватися до українських умов, де росіяни часто переважали чисельністю та зброєю.

"Багато людей із Заходу, які приїжджають в Україну, хочуть бути героями. Я постійно бачив хлопців, які їздили в Україну, і вони ставляться до цього майже як до відпустки, і насправді не очікують смерті", – каже ветеран армії США, який також воював в Україні як доброволець.

Він сказав, що мав такий самий менталітет, коли вперше почав воювати за нашу державу. Але потім змінив свою думку.

Ветеран почав воювати, коли почалося повномасштабне вторгнення Росії в лютому 2022 року, і покинув Україну в грудні минулого року. Він воював у найбільш смертоносних районах, таких як Бахмут, а також служив бойовим санітаром свого підрозділу, допомагаючи пораненим товаришам.

Він сказав, що раніше воював в Іраку як контрактник після того, як залишив армію США. За його словами, в Україні набагато ризикованіше і важче, ніж там, де він воював раніше.

За словами ексдобровольця, в Україні важче знайти місця для безпеки. У нас використовуються більше безпілотників, ніж у будь-якому конфлікті в історії, а артилерія та зброя далекої дії використовуються постійно.

"Ннавіть якщо ти за довбані милі від лінію фронту, у тебе все одно може влучити довбана ракета. Це не схоже на конфлікти на Близькому Сході, де, якщо ти на базі, ти – у відносній безпеці" – розповідає про свої враження американець.

Те саме порівняння зробилиу у розмові з Business Insider інші ветерани США, що воювали в Україні, які описали нашу війну як більш інтенсивну.

Один із них, який використовує позивний "Джекі" та який воював в Афганістані та Іраку, раніше розповідав BI, що бойові дії в місті Бахмут не пропонують місця для зупинки та відпочинку, на відміну від інших конфліктів.

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Обидва добровольці порівняли війну в Україні з Першою світовою війною, де окопи та невблаганна артилерія виділяються як визначальні елементи конфлікту.

"(На війні в Україні. – Ред.) Ви повинні бути готові перевчити все, чого вас навчали, і це, я думаю, є однією з причин, чому деякі українські солдати так добре справляються там, тому що вони не мають жодної бази, де б навчалися раніше. Тим часом, багато західних військових вже мають чітке уявлення про те, як все має бути, а в Україні це все не так", – розмірковує ексдоброволець.

У виданні нагадали, що західна тактика була поставлена ​​під сумнів у цій війні, а українські солдати та деякі експерти стверджують, що підготовка українських солдатів у стилі НАТО не підходить для цієї війни.

Своєю чергою, західні військові, які навчають українців, визнають, що скоріше самі навчаються в українських солдатів, які мають реальний досвід боротьби з російською армією.

ВІ немає доведених даних про те, скільки іноземних добровольців прибуло в Україну чи було тут убито.

Інтернаціональний легіон

Про створення Інтернаціонального легіону президент Володимир Зеленський оголосив 27 лютого 2022 року. Тоді він закликав іноземців приєднуватися до боротьби проти російського окупанта.

Указом Зеленського від 1 березня 2022 року був запроваджений безвізовий режим в’їзду до України для громадян іноземних держав, які бажають вступити до Інтернаціонального легіону оборони України, крім громадян держави-агресора.

Речник Інтернаціонального легіону оборони України Дам'єн Магру розповідав, що у складі легіону – добровольці з 55 країн світу. Найбільше військових – зі США та Великої Британії.

Раніше у NYT повідомляли, що за Україну воюють сотні добровольців з Колумбії.

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