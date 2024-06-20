Західні експерти шокували заявою про удари і польоти до Росії на F-16

Зазначається, що навіть удар по РФ — ризикована місія, особливо для літака четвертого покоління.

Країна-член НАТО Данія дала Україні дозвіл використовувати передані винищувачі F-16 для ураження військових цілей на території Росії. Військові експерти вважають, що це може бути не найкращим варіантом для них.

Про це пише Business Insider.

Використання винищувачів для ударів по Росії зараз недоцільне

Військовий експерт з американського Інституту вивчення війни Джордж Баррос заявив, що використовувати зараз американські винищувачі для ударів по Росії “не має великого військового сенсу”.

“Тому що чим глибше ви проникаєте в Росію і чим ближче ви підходите до кордону, тим небезпечніше літати, і більш імовірно, що ви втратите високоякісне обладнання та підготовлених пілотів, яких нелегко замінити”, — сказав він.

Баррос додав, що в майбутньому, особливо, з появою більшої кількості літаків, така можливість Україні стане в пригоді, “але зараз ми перебуваємо не в такому становищі”.

Відставний полковник морської піхоти й експерт зі стратегії оборони в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень Марк Канціан припустив, що F-16 “триматимуться осторонь від лінії фронту, щоб уникати зони дії російської ППО”.

Україна має діяти обережно

Фахівець із військової авіації Королівського авіаційного товариства Великої Британії Тім Робінсон заявив, що F-16 можуть бути корисними для ураження цілей, які перебувають у Росії, але поза досяжністю інших видів зброї: у літака є така можливість, але удар по Росії — ризикована місія, особливо для літака четвертого. Експерт підозрює, що Україна, “нарешті отримавши їх”, захоче гарантувати, що “вони не втратять їх одразу”.

З ним погодився науковий співробітник Азіатського інституту Гріффіта і колишній офіцер Королівських ВПС Австралії Пітер Лейтон. Вказується, що, на думку експертів, Україні доведеться бути більш обережною зі своїми F-16, оскільки вона отримує їх не так вже й багато, і Київ не може дозволити собі зазнати величезних втрат.

Невдача з F-16 може стати політично руйнівною для України

Радник з національної безпеки Великої Британії Майкл Кларк акцентував, що існує ризик негативної реакції через такі втрати або нездатність F-16 забезпечити великий прорив. За його словами, хоча аналітики “знають, що війна сповнена невдач, явний провал наступу F-16 буде політично дуже руйнівним для українців”. У зв'язку з цим, як додав Кларс, найімовірніше, українці спершу стримано використовуватимуть F-16, доки не стануть більш впевненими в собі.

Через це експерти сумніваються, що F-16 застосовуватимуть для бойових вильотів до Росії, адже навіть літати над окупованою РФ територією буде надмірно небезпечно.

Стратег Марк Канціан, припустив, що можуть бути “один або два глибоких рейди на Крим, можливо, просто для символічного і психологічного ефекту”.

На додачу до цього й експерт Лейтон визнав, що Україна може зробити щось сміливе на ряду з уже здійсненими ризикованими операціями, але загалом, за його словами, політ до Росії “робить F-16 надто уразливими”.

Експерти очікують, що винищувачі будуть використовуватися в основному в оборонних цілях і далеко від фронту, захищаючи міста та інфраструктуру від російських безпілотників і ракет. Фахівці не вважають, що F-16 самі по собі матимуть величезне значення у війні, але вони можуть бути дуже корисними, заповнюючи втрачені літаки, стримуючи російську авіацію, виступаючи в якості захисту.

Нагадаємо, повітряні сили ЗСУ очікують постачання понад 60 винищувачів F-16 Fighting Falcon варіанту Block 15 MLU, які мають намір надати західні союзники. У зв'язку з цим у військових аналітиків справедливо виникає питання про те, яким буде характер протистояння цих машин з російськими літаками на тлі війни в Україні. Детальніше — за посиланням.

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