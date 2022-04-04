Західні еліти все ще залишаються в небезпечних ілюзіях - Подоляк про ігнорування Меркель приїхати до Бучі

Західні еліти все ще залишаються в небезпечних ілюзіях - Подоляк про ігнорування Меркель приїхати до Бучі

Подоляк закликає українців надіслати на акаунти європолітиків фотодокументи про "Бучанську різанину".

На Банковій відреагували на ігнорування колишньою канцлеркою Німеччини Ангелею Меркель запрошення приїхати до Бучі, щоб побачити, до чого призвела її політика поступок Росії.

Пост-реакцію написав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Реакція пані Меркель на пропозицію дивиться на звірства росіян у Бучі каже на те, що західні еліти все ще залишаються в небезпечних ілюзіях. Можливе рішення – надіслати на акаунти європолітиків фотодокументи про "Бучанську різанину" та відповідні висновки судмедекспертів", - написав він.

Зуважимо, що колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель вважає правильним своє рішення не приймати Україну до НАТО у 2008 році, незважаючи на критику з боку Зеленського. Про це повідомила її речниця на запит німецького агентства DPA.

Також Меркель не стала реагувати на запрошення Зеленського приїхати в Бучу, але як висловилася її речниця — підтримує міжнародні зусилля щодо припинення російської загарбницької війни в Україні.

Нагадаємо, Напередодні Володимир Зеленський запросив Ангелу Меркель та колишнього президента Франції Ніколя Саркозі відвідати Бучу, щоб вони побачити, "до чого за 14 років призвела політика поступок Росії".

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