Західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 72 тисячі осіб: яка ситуація на пунктах пропуску

Західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 72 тисячі осіб: яка ситуація на пунктах пропуску

За добу 23 травня західні кордони нашої країни з ЄС та Молдовою перетнули 72 тисячі осіб, а також понад 18 тисяч транспортних засобів.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі.

Як стало відомо, з України минулої доби вибули понад 30 тисяч осіб. Більша частина з них - 18 тисяч - перетнула кордон з Польщею. Решта прослідувала до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови.

В той же час в Україну повернулися майже 42 тисячі осіб, з них майже 38 тисяч - українці. Оформлено 167 вантажівок з гуманітарною допомогою.

Нагадаємо, що у Маріуполі на завалах знайшли близько 200 тіл, що розкладаються.

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