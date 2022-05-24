Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 72 тисячі осіб: яка ситуація на пунктах пропуску

Дата публікації
Перегляди
188
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 72 тисячі осіб: яка ситуація на пунктах пропуску

Фото: Державна прикордонна служба України

За добу 23 травня західні кордони нашої країни з ЄС та Молдовою перетнули 72 тисячі осіб, а також понад 18 тисяч транспортних засобів.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі. 

Як стало відомо, з України минулої доби вибули понад 30 тисяч осіб. Більша частина з них - 18 тисяч - перетнула кордон з Польщею. Решта прослідувала до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови.

В той же час в Україну повернулися майже 42 тисячі осіб, з них майже 38 тисяч - українці. Оформлено 167 вантажівок з гуманітарною допомогою.

Нагадаємо, що у Маріуполі на завалах знайшли близько 200 тіл, що розкладаються.

Читайте також:

Футболіст Олександр Зінченко про перемогу в матчі з "Астон Віллою" та як він боровся з хвилюваннями

Футболіст Олександр Зінченко про перемогу в матчі з "Астон Віллою" та як він боровся з хвилюваннями
Наступна публікація