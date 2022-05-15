Західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули майже 84 тисячі осіб: яка ситуація на пунктах пропуску

Західні кордони України 14 травня з ЄС та Молдовою перетнули майже 84 тисячі осіб. Транспортних засобів виїхало понад 20 тисяч.
Про це повідомили в пресслужбі МВС України.
Як зазначається, з нашої країни минулої доби вибули більше 37 тисяч осіб. Понад 22 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови.
“Протягом останніх днів зберігається тенденція щодо збільшення кількості громадян, що повертаються до України. За минулу добу прибули майже 46 тисяч осіб, з них понад 42 тисячі – українці. Оформлено 259 вантажівок з гуманітарною допомогою”, - розповіли в МВС України.
Нагадаємо, що Кулеба і Блінкен домовилися шукати рішення для експорту українських продуктів до Африки та Азії.
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