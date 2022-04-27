Західні області пропонують роботу переселенцям: вже є понад тисяча вакансій

У центрі зайнятості зазначають, що ринок ожив і є великий попит.

Швачка, будівельник, водій чи електрик - роботу за таким фахом нині легко знайти в західних областях України. Тут уже працевлаштувалися майже сотня вимушених переселенців. Про це в сюжеті ТСН.

19-річна Вікторія із Маріуполя до Львова приїхала на другий день повномасштабного наступу окупанта. Батьки дівчини зволікали і ледь вибралися живими. Батьки евакуювалися до Запоріжжя, каже Віка, сама вона рушила далі.

«На душі у мене пустота, тому що мого дому немає, немає мого міста, його просто «стерли». Мій університет так само розбомбили, його не залишилося», - каже Вікторія.

У Львові дівчина оселилася у знайомих і почала шукати роботу. Вдома, у Маріуполі, працювала манікюрницею, тут знайшла таку ж роботу у салоні краси. Дівчина певна, у Львові вона ненадовго. «В мене бойовий дух, я зберусь, поїду, я буду відбудовувати, як і мої батьки, ми налаштовані все наше повернути назад, все те що було знищене», - каже дівчина.

Нині у цьому салоні працюють ще двоє дівчат з Маріуполя. Власниця каже, довго вагалась, чи на часі відновлювати саме такий бізнес. «Саме та справа, якою ми можемо допомогти, допомогти дівчатам, які потребують роботи і допомогти нашим жінка, які можуть просто прийти і на 1,5 години розслабитися», - каже власниця Катя.

Лише за три дні знайшов роботу і пан Сергій з Києва. Допоміг центр зайнятості. «Я по електриці, в ОСББ був дільничним електриком. Були б молодші, пішли б воювати, але ж старі вже», - каже чоловік.

Щодня до Львівського міського центру зайнятості приходить майже півсотні шукачів роботи. Бізнес трохи ожив, кажуть у центрі зайнятості, є майже півтори тисячі вакансій. Вони з’явились, бо багато мобілізованих до лав ЗСУ. А ще тих, хто вирішив виїхати у сусідні країни. «11 підприємств міста потребують спеціалістів з пошиття одягу. Потребує містка рада інспекторів з паркування. Потребує сфера обслуговування, бо готелі переповнені, ресторанний бізнес відновлюється», - розповідають фахівці.

А на Буковині столичний водій тролейбуса Олександр Куранда нині возить чернівецьких пасажирів. З Києва приїхав разом з дружиною та двома маленькими доньками за кілька днів з початку війни. Тут у них ні знайомих, ні родичів. Аби заробити на житло та їжу, чоловік одразу почав шукати роботу. У тролейбусному депо запропонували і працю і прихисток.

«У нас в депо є кімната відпочинку – будеш жити, дирекція запропонувала. Люди дуже хороші, перші кілька днів нам навіть їжу приносили», - каже Олександр.

Водієм на новому місці працює вже три тижні. Cподівається, на Буковині затримається ненадовго, бо ж вірить у нашу перемогу.

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