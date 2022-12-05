Західні партнери ніколи не надавали Україні розвіддані про напад Росії - Зеленський

Публічно офіційні особи США та ЄС заявляли про плани Путіна напасти на Україну.

Президент Володимир Зеленський заявив, що західні партнери ніколи не надавали Україні розвідувальних даних щодо майбутнього широкомасштабного наступу Росії.

Про це, як пише "РБК-Україна", глава держави сказав в інтерв'ю Financial Times.

Так, зокрема президент наголосив, що західні офіційні особи лише публічно попереджали Київ про напад РФ, однак конкретних матеріалів не надавали.

"Нам ніхто не показував конкретних матеріалів, які б говорили, що вони будуть з того чи іншого напрямку", – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, що Росія 24 лютого розпочала широкомасштабний наступ на Україну одразу з декількох напрямків, нанесши серію ракетних ударів по мирним містам у різних регіонах. Варто зазначити, що перед 24 лютого західні офіційні особи, зокрема і президент США Джо Байден, дійсно публічно попереджали Київ про можливий напад РФ. Пізніше американській лідер навіть заявив, що Володимир Зеленський ігнорував попередження про можливий напад напередодні 24 лютого.

Однак в Офісі президента тоді, коментуючи заяву Байдена, зауважили, що Україна готувалася до нападу Росії, але масштаб агресії неможливо було передбачити, та дорікнули США, що Вашингтон давав Києву лише три дні у військових діях проти РФ. А також чому західні партнери, знаючи про наступ, не запровадили проти Москви превентивні санкції, які б унеможливили війну.

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