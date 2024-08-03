"Західні партнери у цьому не зарадять": полковник армії США у відставці розповів, чого зараз найбільше потребує Україна

Роберт Гамільтон, полковник армії США у відставці, поділився своїм баченням поточної ситуації у російсько-українській війні та викликів, що стоять перед Україною та її західними партнерами.

Хоча Росія має чисельну перевагу, сторони ведуть різні типи війни. І для того, щоб перемогти, Україні треба люди.

Таку думку Роберт Гамільтон, полковник армії США у відставці та професор Військового коледжу армії США висловив в інтерв'ю LIGA.net.

"У Росії всього більше, ніж в Україні. Але сторони ведуть різну війну. Київ – оборонну. Для захисту потрібно менше людей і зброї, ніж для атак і захоплення території", - зауважив Гамільтон.

Експерт наголосив на ключовому факторі у війні на виснаження: виграє той, хто здатен відновити особовий склад і техніку швидше, ніж ворог. З огляду на це Гамільтон вказав на основні виклики для обох сторін. Для України це кадрове питання, тоді як для Росії - проблеми з технікою.

"Перед Україною найбільший виклик – кадровий. Західні партнери у цьому не зарадять. У росіян багато людей, яких купують в армію за допомогою прихованої мобілізації. Їхня проблема – техніка. Танки, БМП, артилерія. Втрачають значно більше, ніж можуть виробляти", - сказав полковник армії США у відставці.

Водночас, за його словами, більшість західних урядів не розуміють масштабів викликів.

"Зараз в Україні більше російських солдатів, ніж на початку. Західні країни не до кінця розуміють, який тиск Росія чинить на лінії оборони, якщо кидає додатково 200 000 солдатів", - наголосив Роберт Гамільтон.

Через це, каже професор, Україні потрібно "дати більше й кращої зброї, зняти обмеження, щоб Україна компенсувала російські переваги. Поки Київ використовує західну зброю відповідно до законів війни, Женевських конвенцій, обмежень на полі бою не повинно бути".

Крім того, Гамільтон відзначив успіхи України у використанні власних ресурсів, особливо у морській та повітряній сферах, але вказав на одну проблему.

"Проблема України – масштабування. Країні бракує промислових потужностей, які має Росія. І от тут західні партнери могли б більше допомогти. Бо партнери використовують звичайний підхід до іноземних військових постачань – як у мирний час. Не відчувають нагальності України. У США процес військових продажів за кордон – громіздкий і забюрократизований, має бути багато узгоджень із Конгресом", - пояснив професор.

Нагадаємо, очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов розповів, які плани мають окупанти на Україну до кінця 2024 року.

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