Західні танки для ЗСУ: скільки бронетехніки потрібно для прориву оборонних ліній РФ — підрахунки експерта

Збройні сили України отримали приблизно 650 одиниць бронетехніки від західних партнерів за півтора роки війни. Якщо екстраполювати таку кількість на американський ленд-ліз під час Другої світової війни, то це досить багато.

Таку думку висловив в ефірі національного телемарафону військовий аналітик, полковник запасу Петро Черник.

“Я би сказав, що відбувся історичний феномен ще з часів Другої Світової війни. Ми отримали 6,5 [сотень] тільки за такий коротенький період, півтора року – це відносно небагато. І це дуже багато. У Другій світовій війні Радянський Союз, коли весь фронт складав поза 6,5 тисяч кілометрів, отримав 12,5 тисяч бронетехніки за всю війну”, - вдався до порівняння він.

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Експерт окремо відзначив американські танки Abrams, які повинні отримати українські військові, зауваживши, що за своїм функціоналом вони дуже схожі з німецькими Leopard-2. Однак, 31 бойової машини, що їх передають США, буде достатньо лише для того, щоб покращити в якійсь локації винищення противника снарядами зі збідненого урану, але така допомога жодним чином не переламає хід війни.

“Якби їх дали 300-500 машин – оце вже дійсно був би серйозний бронекулак і можна було б говорити про сталеві клини, які розривають оборону [росіян]", - підсумував Петро Черник.

Нагадаємо, у середині вересня Україна отримає першу партію американських танків Abrams для захисту від російських агресорів.

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