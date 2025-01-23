Іноземний контингент в Україні: ЗМІ дізналися необхідну кількість військових

Перспектива членства України в НАТО залишається невизначеною, і Київ натякає на готовність до укладання угоди за умови надання союзниками надійних гарантій безпеки.

Ідея введення західних військових сил в Україну, яка ще рік тому здавалася нездійсненною та надто ризикованою, знову стала предметом обговорень. Цьому сприяли труднощі, з якими стикається українська армія, а також заяви Дональда Трампа, який після повернення до Білого дому висловив бажання досягти припинення вогню з Росією "якнайшвидше".

Про це пише Financial Times.

Перспектива членства України в НАТО залишається невизначеною, і Київ натякає на готовність до укладання угоди за умови надання союзниками надійних гарантій безпеки. Президент Франції Еммануель Макрон рік тому озвучив подібну ідею, але тоді вона була відкинута як нереалістична.

Український президент Володимир Зеленський заявив, що для ефективного стримування Європа потребуватиме "мінімум 200 тисяч військових". Однак ця цифра викликає сумніви через свою масштабність: вона перевищує навіть кількість військ, задіяних у висадці союзників у Нормандії під час Другої світової війни. Натомість, як зазначають українські офіційні особи, реальнішим виглядає розгортання 40 000–50 000 іноземних військових для забезпечення безпеки вздовж 1000-кілометрової лінії фронту.

Обговорення цього питання тривають між Україною та західними союзниками. Очікується, що 3 лютого на неформальній зустрічі, організованій ЄС, британський прем’єр-міністр Кейр Стармер і генеральний секретар НАТО Марк Рютте обговорять можливу участь європейських сил у місії.

Ставлення до цієї ідеї залишається неоднозначним. Балтійські країни висловили підтримку такої місії за умови участі ширшої коаліції союзників. Польща виключила можливість відправки своїх військ, наголосивши, що подібна місія не повинна включати прикордонні держави НАТО.

Німеччина, зі свого боку, поки що демонструє обережність. Колишній канцлер Олаф Шольц виступав категорично проти розміщення німецьких військових в Україні. Його ймовірний наступник Фрідріх Мерц, лідер християнсько-демократичних партій, висловив підтримку Україні, але прямо не підтримав ідею введення військ.

Якою буде мета розміщення військ на місцях

Якщо раніше передбачалося, що європейські війська гратимуть допоміжну роль, то зараз дискусія зосереджена на їх потенційному використанні як миротворчих або стабілізаційних сил.

Коли минулого року президент Франції Еммануель Макрон вперше запропонував цю ініціативу, передбачалося, що війська можуть захищати критичну інфраструктуру, навчати українських солдатів, ремонтувати зброю або патрулювати кордони з Білоруссю. Це дозволило б значній частині 800-тисячної української армії зосередитися на фронтових операціях.

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Проте переобрання Дональда Трампа на посаду президента США змінило пріоритети. Зараз акцент робиться на тому, як європейські війська можуть допомогти утримувати припинення вогню, яке Трамп прагне узгодити з Москвою. Такі сили мали б виконувати три ключові функції:

• демонструвати підтримку України з боку Заходу;

• стримувати Росію від подальшої агресії;

• забезпечувати європейський внесок у безпеку України, зменшуючи залежність від США.

Президент України Володимир Зеленський під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі наголосив, що Європа повинна діяти рішуче, щоб уникнути втрати своєї ролі в регіоні. "Якщо Європа не діятиме рішуче, континент може скотитися в неактуальність", – сказав Зеленський, додавши, що поки незрозуміло, чи європейці відіграватимуть роль у можливих мирних переговорах.

Як може виглядати розгортання?

За словами Каміль Гранд, колишнього високопосадовця НАТО, стабілізаційні сили мають бути "достатньо сильними, щоб не стати легкою мішенню для Росії", і водночас "достатньо великими, щоб не потребувати негайного підкріплення". Попередні оцінки свідчать, що такі сили можуть налічувати близько 40 000 військових.

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Імовірно, місію очолять Велика Британія, Франція та Нідерланди за участі країн Балтії та Північної Європи. НАТО, як організація, відіграватиме мінімальну роль у цій ініціативі, щоб уникнути ризику прямої ескалації з Росією. Утім, ЄС може використовувати ресурси НАТО для стратегічного планування за "форматом Берлін плюс", як це було у миротворчих місіях у Боснії та Герцеговині.

Чи є приклади для такої місії?

Як зазначають експерти, це не буде традиційна миротворча операція ООН, де сили залишаються нейтральними та не мають права на застосування сили. Європейські війська явно стануть на бік України, але їхня роль буде скоріше "силами стримування" або "силами стабілізації".

Схожими прикладами є:

• Південна Корея, де присутність американських військ забезпечує стабільність, тоді як бойові операції ведуть місцеві сили.

• КФОР у Косово, де місія НАТО підтримує мир, попри численні атаки з боку Сербії.

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Ідея створення стабілізаційних сил для України залишається предметом обговорення. Хоча європейські країни розглядають цей крок як більш реальну альтернативу тривалому фінансуванню військової допомоги, конкретних рішень поки немає. Балтійські країни підтримують цю ініціативу, тоді як Польща та Німеччина демонструють стриманість. Подальші дискусії очікуються на зустрічах ЄС та НАТО у лютому.

Чи наважиться Захід на відправку військ в Україну? Думки розділилися

Питання введення західних військ в Україну залишається під великим питанням. Як зазначають експерти, така ініціатива залежить від досягнення мирного врегулювання з Росією, яке дозволить Україні зберегти суверенітет, контроль над територіями, сильну армію та демократичний устрій. Проте Москва може ніколи не погодитися на такі умови.

Досвід показує, що Росія неодноразово порушувала підписані нею угоди, зокрема Мінські домовленості, укладені після анексії Криму у 2014 році. Це ставить під сумнів надійність будь-якого потенційного договору.

Європейські лідери часто заявляють, що їхньою метою є побудова "сильнішої України", яка зможе стримувати російські війська, завдаючи їм значних втрат, і підтримувати цей стан стільки, скільки буде потрібно. Проте відправлення військових у "гарячу війну" викликає серйозні побоювання щодо ескалації конфлікту.

Навіть якщо європейські уряди ухвалять рішення про розміщення військ, це може наштовхнутися на опір парламентів і громадян. США також можуть відмовитися від надання необхідної матеріально-технічної підтримки для такої операції.

Втім, ризики бездіяльності можуть перевищити ризики введення військ. Британський прем’єр-міністр Кейр Стармер під час нещодавнього візиту до Києва наголосив: "Це стосується не лише суверенітету України. Якщо Росії вдасться здійснити агресію, це вплине на нас усіх дуже довго".

На цьому тлі Захід стоїть перед складним вибором: чи ризикнути подальшою ескалацією, чи шукати альтернативні способи підтримки України в її боротьбі за суверенітет.