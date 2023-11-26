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Західні ЗМІ "засвітили" роботу ППО у Києві – у Повітряних силах прокоментували

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Західні ЗМІ "засвітили" роботу ППО у Києві – у Повітряних силах прокоментували

Наслідки атаки безпілотників на Київ 25 листопада

Іноземні видання показали кадри роботи протиповітряної оборони у Києві вночі 25 листопада.

Засоби масової інформації, зокрема Reuters та The Sun, показали у Мережі відео роботи протиповітряної оборони у Києві у ніч проти 25 листопада.     

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону прокоментував ситуацію.

"Я бачив відео, там, зрештою, немає нічого такого, що могло б викликати занепокоєння. Робота ППО показується і командувач Повітряних сил у себе у Telegram-каналі інколи дякує нашим захисникам і показує відео... Якщо там немає в цьому відео інформації чутливої, тобто звідки вилітають ракети – саме локація сил та засобів ППО – то нічого тут страшного немає. В небі вибухи, знищуються засоби противника. Тому претензій особливих до цього немає", - сказав речник.

Ігнат також додав, що заборонено публікували фото і відео, де видно локацію розміщення систем протиповітряної оборони.

"Чутлива інформація – це коли видно місце пуску зенітної ракети. Противник може це ж саме відео мати з кількох точок, і на перехресті цих точок можна безпомилково визначити, звідки саме здійснювався пуск", - резюмував він.

Нагадаємо, у ніч проти 25 листопада Росія завдала наймасованішої атаки дронами по Києву від початку війни – всі подробиці та наслідки.

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Дата публікації
Перегляди
1764
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