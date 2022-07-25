Захищали Україну: мати впізнала свого сина серед загиблих іноземців на Донбасі

Четверо іноземців — двоє американців, канадець і швед — загинули в боях за Україну. Вони потрапили в засідку і росіяни відкрили по них вогонь під час багатогодинного бою на Донеччині.

Одного із загиблих – Люка Луцишина – впізнала мати.

Про це пише CNN.

Кеті Люцишин розповіла, що про смерть сина її повідомили в Державному департаменті США.

У суботу, 23 липня, Державний департамент США підтвердив інформацію про загибель двох американських громадян на Донбасі.

"Ми перебуваємо в контакті з сім'ями цих людей та надаємо будь-яку можливу консультаційну допомогу", —заявив представник Держдепартаменту США.

Канада теж підтвердила загибель свого громадянина у боях на Донбасі. Реакції уряду Швеції поки не було.

Раніше стало відомо, що у ворожому полоні терористів так званої "ДНР" помер громадянин Британії Пол Урі, який займався волонтерством в Україні під час війни.

Британцю було 45 років. За даними МЗС Британії, чоловік помер декілька днів тому, натомість терористи з фейкової "республіки" повідомили, що він помер начебто 15 липня.

Іноземці їдуть до України, щоб стати до лав міжнародного легіону

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