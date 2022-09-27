Захищав рідне місто від російської навали: у Бучі поховали волонтера та добровольця ТРО Олексія Побігая

Тіло захисника знайшли біля Мироцького лісу, з вогнепальними пораненнями та слідами тортур.

У Бучі під Києвом поховали волонтера та добровольця ТРО Олексія Побігая.

Про це повідомляє telegram-канал "Ірпінь/Буча/Гостомель/Ворзель".

"Олексій багато допомагав військовим на сході, а потім і сам став на захист свого рідного міста. Усіх своїх родичів і знайомих переконав і допоміг їм евакуюватись, а сам залишився захищати Бучу від російської навали", - йдеться у повідомленні.

13 березня із захисником було втрачено зв’язок. Олексія довго шукали родичі і побратими, сподівалися на диво, але марно.

Тіло Олексія Побігая та ще одного бійця знайшли біля Мироцького лісу. З вогнепальними пораненнями та слідами тортур.

Фото: із соцмереж

Нагадаємо, причетних до звірств на Київщині російських військових може виявитися до 5 тисяч.

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