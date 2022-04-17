Захищав Україну у лавах ЗСУ: відомий мотоболіст отримав важкі поранення та перебуває в комі

Багаторазовий чемпіон країни травмувався при передислокації.
Гравець збірної України з мотоболу та вишняківської "Ниви" Віталій Бойко, який боронив батьківщину в лавах ЗСУ, отримав важкі поранення.
Про це повідомляє офіційна сторінка команди у Facebook.
"Наш гравець Віталій Бойко був мобілізований до лав ЗСУ, та при передислокації отримав тяжку черепно-мозкову травму, у результаті якої впав у кому III ступеня. На операцію та реабілітацію потрібні чималі кошти", - йдеться у повідомленні.
Слід відзначити, що Бойко у складі "Ниви" ставав чемпіоном України з мотоболу.
Нагадаємо, що Збірна України виборола першу золоту медаль на Іграх нескорених, що тривають у Гаазі.
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