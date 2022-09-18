"Захищайте свою "ЛНР": Гайдай розповів, як колаборантів з Луганщини не впустили до РФ

Дехто зі зрадників України намагались втекти до Росії, проте прикордонники їх не пропустили, заявивши, що ті повинні "захищати свою "ЛНР".

Про це 18 вересня в етері телемарафону сказав голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Голова Луганської ОВА розповів, що в регіоні триває примусова мобілізація.

"До мене надходять прохання звільнити всю територію Луганської області. У мене є інформація, що люди ріжуть колеса в автомобілях так званої "народної міліції". У колаборантів панічні та депресивні настрої. Частина з них намагалась втекти до Росії, але їх розвернули на кордоні. Їм сказали: "Куди ви їдете? Повертайтесь і захищайте свою "ЛНР", - сказав Гайдай.

Нагадаємо, Гайдай розповів про ліквідацію 200 окупантів на Луганщині.

Читайте також: