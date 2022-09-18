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"Захищайте свою "ЛНР": Гайдай розповів, як колаборантів з Луганщини не впустили до РФ

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"Захищайте свою "ЛНР": Гайдай розповів, як колаборантів з Луганщини не впустили до РФ

Фото: ТСН.ua

У колаборнатів з Луганщини зараз панічні настрої.

Дехто зі зрадників України намагались втекти до Росії, проте прикордонники їх не пропустили, заявивши, що ті повинні "захищати свою "ЛНР". 

Про це 18 вересня в етері телемарафону сказав голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. 

Голова Луганської ОВА розповів, що в регіоні триває примусова мобілізація. 

"До мене надходять прохання звільнити всю територію Луганської області. У мене є інформація, що люди ріжуть колеса в автомобілях так званої "народної міліції". У колаборантів панічні та депресивні настрої. Частина з них намагалась втекти до Росії, але їх розвернули на кордоні. Їм сказали: "Куди ви їдете? Повертайтесь і захищайте свою "ЛНР", - сказав Гайдай. 

Нагадаємо, Гайдай розповів про ліквідацію 200 окупантів на Луганщині

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
3054
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