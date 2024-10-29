Захищаючи Україну загинув член Національної збірної та призер чемпіонатів Європи

Йому було лише 24 роки.
У боях під Нью-Йорком що на Донеччині, загинув Даниїл Єгоров, член національної збірної України з академічного веслування. Йому було лише 24 роки.
Про це повідомили в Міністерстві молоді та спорту України.
Даниїл Єгоров з 2016 року представляв Україну на міжнародних змаганнях. Він розпочав свою кар'єру в Запорізькій області під керівництвом Володимира Гапоненка, а потім вдосконалювався в Миколаївській області. У 2017 році став бронзовим призером чемпіонату Європи серед юніорів, а в 2019 році – срібним призером чемпіонату Європи до 23 років.
Однак з початком війни його спортивні мрії перервалися. Даниїл вступив до полку «Азов» і проявив неймовірну мужність, отримавши нагороди «Золотий хрест» і «За збереження життя».
Нагадаємо, Україна отримає від Штатів 2000 армійських позашляховиків Humvee. Зазначається, що вони відмінно вписуються в поточну оборонну стратегію України.
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