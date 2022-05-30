"Захищають і моїх дітей, мою свободу": поляк приїхав у відпустку до України поволонтерити

Він складає аптечки, завантажує та розвантажує ящики з продуктами та ліками у Рівному, а в себе вдома – у Польщі – власною машиною з-під кордону забирав та поселяв десятки українських жінок і дітей.

Мешканець Варшави взяв на роботі відпустку і приїхав до України допомагати волонтерам, йдеться в ТСН.

«У мене є два сини. І я приїхав подякувати українським солдатам, які також захищають і моїх дітей, мою свободу», - каже Міхал, який вважає, що душею він з українцями.

Приїхав він до України не з порожніми руками, все згодилось для госпіталів, на передовій і в лікарнях. Його мета ще й показати, що війна, яку почала Росія, може торкнутися й інших країн. І найкраще це донести, каже, самому будучи в Україні. Тому майже всі пости у його соціальних мережах про війну.

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Допомагати Міхал приїхав з Варшави, взявши кількаденну відпустку. І в перший же день став як свій серед українських волонтерів. «Розвантажуємо, завантажуємо, складаємо хлопців ЗСУ на передову, він абсолютно все розуміє», - кажуть волонтери.

В Україні Міхал носить ящики, а в Польщі він – тренер у великій компанії. «Я працюю в компанії «Нокіа». Коли я переводжу українських жінок із дітьми з кордону до інших міст, вона забезпечує мене пальним», - розповідає чоловік.

Понад 60 українських жінок з дітьми, які втікали від війни, чоловік своєю машиною забирав з-під кордону та селив у Польщі. Хотів би робити ще більше. Зізнається, якби не двоє синів, пішов би воювати за Україну. «Слово війна не зовсім підходить. Війна – це коли солдат вбиває солдата. А те, що коять російські солдати – це не війна. Вони є педофілами, ґвалтівниками, мародерами і вбивають мирних. Це не війна – це геноцид українського населення», - переконаний Міхал.

За розуміння і підтримку волонтери вдячні невимовно і дарують польському другу його першу вишиванку. Примірявши її Міхал аж українською заговорив. «Дуже гарна, дуже гарна», - радіє поляк.

Міхал не перший, хто приїжджає до України допомагати - від початку війни дружні іноземці перетворили Рівненщину на такий собі гумантірний хаб. І волонтери з-за кодону зупинятися не збираються . Якщо Росію не зупинити зараз в Україні, певен Міхал, вона піде війною далі, тому закликає усіх не стояти осторонь.

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