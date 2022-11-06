Захисниця "Азовсталі" "Пташка" розповіла про нареченого, який загинув на війні (відео)

Звільнена з російського полону українська захисниця "Азовсталі" Катерина Поліщук із позивним "Пташка" розповіла про свого нареченого, який загинув у війні за Україну.

Відповідний допис захисниця зробила в Instagram.

"Пташка" опублікувала відео з чутливим текстом:

"Сьогодні про того, завдяки кому я сильна, хто тримає мої крила розгорнутими, хто береже мене, і кохає. Завдяки йому, я знаю що це таке. Хочу щоб ви теж знали його. Вічна пам'ять воїну. Помщуся!"

Катерина додала, що її коханий був справжнім воїном, напарником і другом. Саме завдяки йому вона сильна, непохитна і, незламна.

"І з неба ти навчив мене бути сильною, непохитною, незламною вже нічим, сталевою. Ти не любив, коли я плачу, опускаю руки. І я не плачу, я борюсь за двох під твоїм захистом", – додала вона.

Раніше "Пташка" наголосила на необхідності подальшої боротьби за кожного українського воїна, який опинився у полоні РФ. Парамедикиня наголосила, що це обов'язок кожного свідомого громадянина.

Нагадаємо, Україна повернула з російського полону захисників Маріуполя, серед яких воїни "Азову".

Очільниця патронатної служби "Азова" Олена Толкачова заявила, що звільнені з полону військові перебувають у шокувальному стані – майже всі 215 осіб мають крайній ступінь анорексії.

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