Захисник "Азовсталі" каже, що не здався у полон, пройшовши пішки 200 км: неймовірна історія порятунку

Боєць "Схід" стверджує, що сам лишився на "Азовсталі" після виходу українського гарнізону і йшов 200 км пішки до своїх

Військовий Олександр з позивним "Схід" стверджує, що залишився сам на "Азовсталі" після виходу українських захисників, бо не захотів йти в полон до росіян.

Про це він розповів в інтерв'ю youtube-каналу "PRESSING".

Боєць розповідає, що попросив свого командира не подавати його у списки для росіян, тому військового віднесли до "безвісти зниклих".

"Мені мій взвод потиснув руку, побажав успіху", – пригадує "Схід".

Як вдалося сховатися від росіян

"Це ("Азовсталь". – Ред.) – велика територія, місто в місті. Було багато непримітних місць, куди людина не захоче лізти. Ми знайшли там люки каналізаційні і знайшли хід вбік. Розібрали його. Там було підземне приміщення метрів 3 у глибину. І ми підготували матраци, ковдри, харчі, воду. Ми планували залишатися удвох з побратимом, але в останній момент він відмовився і вирішив виходити разом з усіма", – каже боєць і додає, що цей друг досі залишається у полоні.

Боєць переховувався у цьому приміщенні тиждень.

"Я обдумував різні сценарії мого виходу, вигадував різні варіанти, що буду казати, якщо потраплю у полон. Просто був у роздумах. Це була суцільна темрява. Більше спав, що швидше пройшов час. На сьомий день я дуже погано себе почував, тому вирішив, що якщо не вилізу, то просто помру. Тому на сьомий день я ухвалив рішення виходити", – каже захисник.

Він переодягнувся у цивільний одяг, розібрав зброю, заховав її.

"Це була ніч. Я просто почав виходити. Ворог себе демаскував, бо палив вогнища на блокопостах, голосно розмовляв, світив ліхтарями, тому я бачив, де вони дислокуються. Шукав місця, де буду проходити. Йшов достатньо довго, бо мав прислухатися до місцевості, слухати, чи є поблизу ворог. Але я зміг успішно дійти до міста (очевидно, боєць має на увазі перехід від території самої "Азовсталі" до кварталів Маріуполя". – Ред.). Пройшовши 200 км пішки, стерши ноги в кров, я зумів здобути свободу, – говорить "Схід" і обіцяє розповісти деталі у своїй книзі.

Зараз він повернувся у стрій і воює у складі 3-ї штурмової бригади.

Нагадаємо, 16 травня 2022 року почалася евакуація українських військових із заблокованого заводу "Азовсталь" у Маріуполі.

21 вересня 2022 року 200 українських героїв обміняли на кума Путіна Віктора Медведчука, а командирів "Азовсталі" - на 55 окупантів.

П'ятеро командирів-захисників Маріуполя мали залишатися в Туреччині до кінця війни. Проте 8 вересня 2023 року Україна повернула з Туреччини командирів захисників "Азовсталі".