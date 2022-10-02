Захисник "Азовсталі" Михайло Діанов розповів, як не може купити дрібничку через селфі

Діанов після повернення з полону став популярним.

Звільнений морський піхотинець Михайло Діанов та і не купив дрібничку, яку хотів.

Під час Єдиного телемарафону він пояснив, хто йому це заважає зробити.

"Ти заходиш до магазину і відволікаєшся – той хоче селфі з тобою, той хоче. Я їх розумію. Я би так само хотів сфотографуватися", - поділився він.

Водночас боєць не сказав, що саме він хотів. "Має бути таке – ти прийшов, побачив і захотів. Можливо, це який конструктор, можливо, це якась статуетка. Я ще не знаю", - зазначив він.

Нагадаємо, серед звільнених захисників маріупольського заводу "Азовсталь" був старший сержант 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ Михайло Діанов, фото якого з пораненою рукою облетіло весь світ. Тепер на місці поранення у нього не вистачає 4 см кістки, а рідні збирають гроші на лікування.

За інформацією Офісу генпрокурора, Україна разом зі своїми союзниками працює над обміном полоненими за форматом "всіх на всіх".

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