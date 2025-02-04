Захисник Маріуполя розповів про 920 днів у полоні РФ: удари струмом, задушення і не тільки

Військовослужбовець 36-ї окремої бригади морської піхоти Павло Афісов, який захищав Маріуполь, розповів про перебування і катування у російському полоні, де провів 920 днів.

Про це експолонений розповів в інтерв'ю "Суспільному".

Афісов 2021 року разом зі своїм батальйоном приїхав на ротацію до селища Талаківка, що за кілька кілометрів від Маріуполя. Там на позиціях зустрів повномасштабне вторгнення, а у ніч проти 1 березня боєць разом з побратимами зайняли кругову оборону та тримали її до 12 квітня. Під час спроби прорватися з оточеного міста морпіх потрапив до полону.

Три години голими слухали радянські пісні

Боєць поділився, що коли українських військовополонених полонених привезли до Мордовії, надягли на голову мішки, а потім наказали роздягнутися. Бійцям довелося три години голими у холоднечі слухати радянські пісні.

"Я швидко роздягаюсь. Це лютий місяць, двері відчинені, сніг, на вулиці дуже холодно. Я роздягаюсь повністю до гола, підіймаю голову перший раз і бачу їхню кількість – працівників цього ФСІН у синій формі, спецназу – їх було дуже багато. Там конвеєрна система налаштована: мене заводять в одне приміщення, починають мене стригти, як газонокосаркою туди-сюди водити. Я був одним із перших. І мене заводять у таке невелике приміщення, я бачу, що там стоять пацани, вже перший ряд заповнений – шість чи сім людей в ряд голих, один біля одного. Мене ставлять у другий ряд і максимально, як у консервну банку нас починають, як шпротів. Три години відкриті двері на вулицю, холодна плитка і ми – десь приблизно 80 людей – голі стоїмо один до одного максимально притиснуті. В кутку з радіо кричить "Три танкиста", "День победы" і "Катюша". Коли нас почали виводити, мене вивели ледь на останнім", – розповів Афісов.

Без дозволу не пили та не ходили до туалету

У камері за полоненими вівся постійний відеонагляд. Вони повинні були постійно стояти без права випити води чи скористатися туалетом.

"Є лінія і ти 16 годин на день стоїш і мовчиш. Ти не маєш права крутитися, розмовляти, шепотітися. Ти не можеш попити води без дозволу, сходити в туалет без дозволу. Треба було надіятися на співробітника, який просто дасть добро. Бували такі випадки, коли люди справляли нужду під себе, тому що розуміли, що зараз піде без дозволу – виведуть всю камеру і буде, так би мовити, дуже гарна профілактична робота, як вони кажуть", – поділився військовий.

Він також повідомив про погану якість і маленьку кількість їжі. Доходило до того, що на вісьмох людей видавали три сосиски.

"А потім тебе ведуть у якусь баню чи на прогулянку, ти бачиш тарілку собаки. У неї лежить тих 20 сосисок у тарілці, і вона навіть ті сосиски не їсть", – додав Афісов.

Полонені їли стоячи, і час на приймання їжі становив усього 3-5 хвилин.

Били струмом та душили сміттєвими пакетами

Особлива увага ворога у полоні була прикута до захисників Маріуполя, прикордонників, морських піхотинців. Полонених били електрострумом та душили сміттєвими пакетами.

"Були моменти в Мордовії, допити – ми їх називали "пробивоном" – це допит без протоколу. Я на таких допитах був чотири рази за час перебування в Мордовії за 1 рік і 8 місяців. Це ти або в півтора стоїш в упорі сидячи, або в упорі лежачи. З тобою знаходяться в одному кабінеті 4-5 співробітників – ФСІН і спецназівці. Актуальні питання – це вбивства цивільного населення, мародерство, співпраця з іноземними військами, чи я знаю про інші випадки. Ти кажеш, що ти звичайний психолог, який знаходився на командно-спостережному пункті. Зрозуміла справа, що вони в це не вірять. Потім починають бити ногами по ребрах, другий підходить і починає регулювати на мені різні заряди шокера по різних місцях, і питає мене в цей момент, де більш боляче. А якщо я не відповідаю, він збільшує заряд і каже "Я не чую відповіді, я ж до тебе звертаюся". Другий каже фразу "я до тебе звертаюся", третій каже фразу, тобто вони натовпом. В тебе неймовірний викид адреналіну. Ти тільки думаєш, щоб це скоріше все закінчилось", – розповів Афісов.

Росіяни також надягали полоненим на голову сміттєвий пакет і починали душити.

"Починають душити до того моменту… В мене конвульсії, я намагаюся то зняти, вони мене б’ють по руках, б’ють шокером. І я вже відчуваю, що ось настає цей момент, що я вже десь втрачу контакт з цим світом. І в цей момент вони різко знімають, починають обливати водою, бити по щоках, приводити до тями", – поділився боєць.

Нагадаємо, експолонений "азовець" Артур Ніверчук розповів про своє перебування в одній з найжахливіших російських в'язниць "Чорний дельфін", куди його відправив ворог відбувати довічне ув’язнення.