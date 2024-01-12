Захисники Авдіївки оголосили збір на дрони: як допомогти ЗСУ нищити ворога

Ціль – зібрати 1,2 млн грн на легендарні дрони MAVIC 3T з вбудованою тепловізійною камерою.

У Мережі з’явилось відео, як авіація окупантів просто "стирає" Авдіївку з лиця землі. Захисники міста з 59-ої ОМБР ім. Якова Гандзюка потребують допомоги українців, аби надалі боронити Авдіївку.

До цього закликали самі захисники, інформує ТСН.ua.

Бійці 59-ої ОМБР ім. Якова Гандзюка відкрили надважливий збір на легендарні дрони MAVIC 3T з вбудованою тепловізійною камерою. Захисники кажуть, що це найкращий "птах", який гідно показав себе в роботі. Вночі він "бачить" окупантів під "кікіморами", а у вправних руках працює, як ще один воїн у групі.

З’явилось відео, де російська авіація "стирає" Авдіївку: як допомогти ЗСУ

Ситуація на Авдіївському напрямку складна, але хлопці вірять, що з вашою допомогою зможуть наближати перемогу! Долучайтеся до збору на дрони. Ціль – зібрати 1,2 млн грн.

Монобанка: https://send.monobank.ua/jar/9QjE6wyQQe

Картка банки: 375 4112 1268 2822

Для донатів за реквізитами:

Назва організації: ЗМIНИ БIЛУ ЦЕРКВУ ГО

Код отримувача: 39787846

Назва банку: АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

Рахунок отримувача IBAN: UA173052990000026000010110499

Валюта: UAH

Обов'язково вказуйте призначення платежу: "Благодійний внесок для забезпечення потреб згідно запитів 59 ОМБР".

До слова, як заявив 11 січня український військовий оглядач Костянтин Машовець, російські війська готуються до чергової спроби "вирішального штурму" Авдіївки і намагаються задля цього обійти місто з півночі.

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