Захисники "Азовсталі" проходять медогляди у Туреччині та невдовзі зможуть побачити рідних – Єрмак

Захисники "Азовсталі", яких нещодавно звільнили з російського полону, зараз перебувають у Туреччині, де проходять медичні огляди.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Маю новини про наших героїв. Сьогодні вдалося особисто поговорити зі звільненими з полону командирами із "Азовсталі", які зараз перебувають у Туреччині. Під час розмови з кожним із наших героїв дізнався про їх самопочуття. Настрій у всіх бойовий.

Хлопці проходять медичні огляди, йде ретельна перевірка їх стану", - розповів він.

Також, за словами Єрмака, за дорученням президента України Зеленського, до Туреччини приїхав голова Фонду державного майна України Рустем Умєров, особисто перевірити умови, у яких перебувають військові.

Він також координує свою роботу з усіма органами, відповідальними за безпеку громадян України.

"Як розповів мені Рустем, умови проживання у хлопців – комфортні. Для нас дуже важливо, щоб українські герої мали все, що їм наразі необхідно. Попросив пана Умєрова особливо ретельно проконтролювати це. Скоро вони зможуть побачитись зі своїми родинами", - розповів Єрмак.

Нагадаємо, п'ятеро звільнених з полону командирів "Азовсталі" будуть перебувати під домашнім арештом в Туреччині до кінця війни. Такою є умова обміну військовополоненими.

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