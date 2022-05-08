Частину Маріуполя могли ще довго обороняти: командир полку "Азов" пояснив, що цьому завадило

Частину Маріуполя могли ще довго обороняти: командир полку "Азов" пояснив, що цьому завадило

Командир полку "Азов" Денис Прокопенко заявив, що захисники Маріуполя могли ще довго тримати оборону на правому березі міста, якби командир 36-ї бригади морської піхоти не ухвалив рішення піти на прорив.

Про своє рішення командир морпіхів нікого не попередив.

Про це Денис Прокопенков сказав інтерв'ю "Українській правді".

"Ці дії не піддаються ніякому логічному поясненню… Спочатку один батальон раптово здався в полон, це було ще 4 квітня. В результаті чого ми втратили на той час єдиний шлях сполучення між "Азовом" та 36-ю бригадою. Потім несподівано командир 36-ї бригади ухвалив рішення, нікого не попередивши, просто піти на прорив у невідомому напрямку і тим самим втратив багато людей. Так само багато людей було кинуто напризволяще і вони просто потрапили в полон", — наголосив Прокопенко.

Командир "Азову" зазначив, що через це фланг було оголено і після завершення зачистки заводу "Ілліча" противник кинув всі свої сили на позиції "Азову" та почав наступати з флангу і тилу. Один із батальйонів "Азову" опинився в подвійному кільці оточення, було прийнято рішення прориватися з боєм на завод "Азовсталь", додав Прокопенко.

На його думку, саме нескоординовані дії з боку 36-ї бригади призвели до катастрофічних наслідків, які вже не можна було повернути назад.

"Це було рішення командира 36-ї бригади полковника Баранюка, або його на це хтось підштовхнув з керівництва, мені не відомо. Але в будь якому разі воно було абсолютно нелогічним, на заводі "Ілліча" ще достатньо довго можна було тримати оборону, але чому таке рішення було ухвалене — мені невідомо. У них було абсолютно достатньо бойової техніки та боєприпасів щоб утримувати оборону", — зауважив командир полку "Азов".

Нагадаємо, 12 квітня один із підрозділів 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ імені контрадмірала Михайла Білінського з'єднався з силами полку "Азов". Ще одна група здійснила спробу прориву, щоб з'єднатися з основними силами ЗСУ, що перебувають за 90 кілометрів від Маріуполя, проте їхню колону було розбито.

Варто зазначити, що місто, яке наразі зруйноване на 95%, перебуває у блокаді російських окупантів від 1 березня, але взяти його повністю під контроль ворогу не вдається.

24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 74-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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