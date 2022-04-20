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Захисники Маріуполя заявляють про сотні людей під завалами заводу "Азовсталь" після скидання ворогом авіабомби

Захисники Маріуполя заявляють про сотні людей під завалами заводу "Азовсталь" після скидання ворогом авіабомби

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Захисники Маріуполя заявляють про сотні людей під завалами заводу "Азовсталь" після скидання ворогом авіабомби

скріншот з відео

Військові закликають світових лідерів допомогти евакуювати цивільних людей.

Сотні людей залишаються під завалами заводу «Азовсталь» у Маріуполі.  Напередодні росіяни скинули надпотужну авіабомбу, за деякими даними вагою до 3 тонн. Захисники міста кажуть, ідеться про обвали у районі польового шпиталю та місць, де перебували цивільні, зокрема й діти.

Про це йдеться в ТСН.

«Під завалами є хлопці, які загинули, є бійці які поранені, є можливо і цивільні, до яких ми зараз не можемо дістатися. Також імпровізовані наші польові шпиталі, теж під завалами», - розповідає заступник командира полку "Азов", позивний "Калина".

Він не зазначає, що не знають справжньої кількості. «Оскільки постійні бомбардування, постійні завали, та немає нормального зв’язку. І ми не можемо потрапити у деякі місця і сказати якісь конкретні цифри, Ми знаємо точно, що це сотні людей, серед яких велика кількість дітей, це і грудні діти, які перебувають тут, і ще поранені», - додає "Калина".

По території «Азовсталі» не вперше скидуються надпотужні бомби, каже боєць. «До того всього працює й корабельна артилерія, ще працюють системи залпового вогню і збройна артилерія, тобто всі наявні засоби, які мають, вони використовують проти українських захисників», - зазначає військовий.

Каже, що воювати важко, але «ми тут довіряємо один одному, ми довіряємо нашому командиру, і ми знаємо для чого ми тут».

«Ми у повній блокаді, де фронт на 360 градусів, де немає тилу, немає нормального забезпечення. І ситуація насправді критична і тому ми закликаємо… Про те, щоб цивільні громадяни, які тут перебувають, з якими ми записували відео, показували на весь світ, ми просимо нарешті схаминутися світових лідерів, щоби не тільки ми робили щось для когось, а для людей, бодай щось хтось зробив. Тому що вони потребують допомоги. Потребують допомоги діти, яких ми показували, і які хочуть побачити сонце, які хочуть жити. Їх потрібно рятувати в першу чергу», - каже "Калина".

Сотні людей залишаються під завалами заводу "Азовсталь" у Маріуполі

Сотні людей залишаються під завалами заводу "Азовсталь" у Маріуполі

Боєць зазначає, що на місто уже 55 днів летить все, що тільки можна. «Саладається враження, що просто утилізація боєприпасів. Наші хлопці роблять неможливе. І чи буде допомога - ну не знаю, нам кажуть триматися, буде - ми тримаємося. Чому світові лідери не можуть зібратися до купи та надати гарантії? Ми просимо тільки цивільні й поранені, просимо лише того, щоб дали гарантії безпечного виходу нашим громадянам, і все», - додає військовий.

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