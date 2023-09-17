Захисники на Бахмутському напрямку показали "пекельну колискову" для окупантів

Українські військові працюють по окупантах 24/7.
Воїни 22-ї окремої механізованої бригади показали, як "уколисують" російських окупантів на Бахмутському напрямку.
Кадри роботи українських захисників опублікувала пресслужба бригади.
"Пекельна колисанка для окупантів у виконанні воїнів-реактивників бригади. Тих, хто прийшов на нашу землю з мечем, чекає тут лише вічний сон. Слава Україні!", - йдеться у дописі під відео.
На кадрах видно, як посеред ночі українські військові працюють по загарбниках. На фоні звучить пісня-колискова Наталії Могилевської "Місяць".
Нагадаємо, за даними Інституту вивчення війни, росіяни перекидають елітні підрозділи з-під Бахмута.
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