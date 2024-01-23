Захисники неба знищили 21 ракету з 41: підсумки ранкового ракетного обстрілу РФ

Вранці 23 січня російські окупанти завдали масованого ракетного удару по території України. Загалом було випущено 41 ракету різних типів зі стратегічних бомбардувальників, тактичної авіації та наземних установок.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Усього за ніч було завдано удару 41-м засобом повітряного нападу. Це ракети різних типів, комбінований удар. Починалося все з ракет С-300, С-400, які запустили з Білгородської області в напрямку Харківщини. Далі противник використав статегічну авіацію - це бомбардувальники Ту-95МС, запустивши 15 крилатих ракет Х-101/Х-555, які часто використовують", - розповів він.

Також 8 ракет Х-22 було запущено з бомбардувальників Ту-22М3, ще 12 балістичних ракет "Іскандер-М" летіли на Україну з північного напрямку. Ще 2 керовані авіаційні ракети були випущені з літаків С-34.

"Більшість з цих ракет летять і атакують по балістичній траєкторії. Це 12 ракет "Іскандер-М", 8 ракет Х-22, а також С-300 та С-400, які летіли по Харківщині. Зрозуміло, що проти балістики треба більше засобів. Незважаючи на те, що били по різних регіонах балістикою - Харківщина, Дніпропетровщина, — 5 балістичних ракет "Іскандер-М" було знищено. Крім того, знищено всі крилаті ракети Х-101/Х-555 - це 15 таких ракет. Також знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59", - розповів Юрій Ігнат.

Речник Повітряних сил також додав, що не всі балістичні ракети, які не вдалося знищити, досягли своїх цілей. Найімовірніше, їх знешкодили засобами РЕБ.

Ракетний обстріл України 23 січня

Російські загарбники у ніч проти 23 січня влаштували масовану ракетну атаку по Києву, Харкову та Павлограду на Дніпропетровщині. У столиці уламки впали в низці районів: є руйнування і 18 поранених. У Харкові – "прильоти" по двох будинках: є жертви та десятки поранених. У Павлограді є один загиблих та один поранений.

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