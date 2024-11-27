Захисники перетворились на мішені кпинів: у ТЦК прокоментували ставлення до своїх співробітників

Переважна більшість військовослужбовців ТЦК та СП, які мають бойовий досвід, були переведені до тилових підрозділів після того, як військово-лікарська комісія встановила їм обмежену придатність. Ці зміни зумовили, що колишніх захисників почали сприймати негативно, перетворивши на об’єкт громадської ненависті.

У Полтавському обласному ТЦК та СП відповіли на негатив українців щодо військовослужбовців ТЦК.

"Люди казали, що начальниками ТЦК повинні бути бойові командири – це сталося. Потім інші почали казати, що ці бойові командири потрібніші на фронті. Казали, що на вулицях роздають повістки здорові хлопці, які можуть виконувати завдання на фронті, натомість здійснювати заходи оповіщення можуть воїни після поранень – це сталося. А потім інші люди почали казати, що це неповага до воїнів, які пройшли бої з російськими окупантами, отримали поранення й стали обмежено придатними до військової служби, але, роздаючи на вулицях повістки, персонально отримують весь негатив, спрямований на ТЦК", – наголошує начальник групи комунікацій Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін.

За словами представника ТЦК, солдати, яких раніше шанували та заохочували за їх вклад у захист країни, тепер стають жертвами ненависті від осіб, які намагаються ігнорувати реалії війни.

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"Війна досі триває. І того, що ти ставиш Збройним Силам віртуальні сердечка в соцмережах або навіть донатиш по 50 гривень щотижня, замало. Пішли з нами, нам потрібне поповнення", – каже Істомін.

Нагадаємо, що Роман Істомін не погодився зі звинуваченнями на адресу ТЦК у збільшенні випадків СЗЧ, оскільки до війська потрапляє багато немотивованих людей.