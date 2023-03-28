Захисники показали, як знищували ворожий "шахед" під час нічної атаки: відео

Українські прикордонники показали, як знищували ворожий безпілотник у ніч проти 28 березня.

Вночі проти 28 березня російські окупанти випустили по Україні 15 безпілотників. На щастя, 14 з них знищили захисники. Прикордонники на Чернігівщині показали, як це відбувалося.

Відповідне відео оприлюднили на сайті ДПСУ.

"Цієї ночі військовослужбовці Чернігівського прикордонного загону знищили один із "шахедів". Баражуючий боєприпас вразили неподалік кордону. Вранці уламки були віднайдені у лісовому масиві", - йдеться в повідомленні.

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У ДПСУ наголошують, що військовослужбовці Державної прикордонної служби разом з Силами оборони постійно відслідковують застосування ворогом "шахедів".

"Для цього ведеться постійна взаємодія з підрозділами протиповітряної оборони, а також діють групи для їх відстеження та знешкодження", - додали прикордонники.

Нічна атака "шахедами": що відомо

Близько 22:00 27 березня в Києві та в низці областей України оголосили повітряну тривогу.

Невдовзі після цього у Київській обласній військовій адміністрації повідомили про роботу ППО.

Близько 23:00 речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що у Київській та Дніпропетровській областях вдалося збити кілька іранських дронів.

Згодом інформацію підтвердили в мерії. Міський голова Віталій Кличко розповів, що у Святошинському районі внаслідок вибуху спалахнув магазин. Попередньо, постраждалих немає.

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