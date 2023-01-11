Захисники Соледара показали, що насправді зараз у місті: "Ситуація складна, але – ніякої істерики"

В районі міста відбуваються час від часу локальні точкові бої, працює з обох сторін артилерія. Немає жодних ультиматумів про капітуляцію ЗСУ чи здавання в полон.

Українські оборонці Соледара повідомили, що ситуація довкола міста 11 січня вкрай складна, але контрольована силами ЗСУ, які контролюють усі рубежі.

Про це у відеозверненні розповів боєць із позивним "Мадяр".

Зауважимо, що відео записувалося на тлі звуків вибухів.

"Саме так звучить Соледар. Але хочу вас запевнити, що ситуація абсолютно контрольована. Десята година ранку. Ситуація звечора для під*рів не покращилася. Всі рубежі збережені і під надійним контролем ЗСУ. Відбуваються час від часу локальні точкові бої, працює з обох сторін артилерія", – описав ситуацію "Мадяр".

На відео також зафіксований запуск дрона українськими захисниками. На кадрах з висоти пташиного польоту видно будівлі на околицях Соледара, чимало з яких зруйновані. Безпілотник також зафіксував пересування поміж будівлями 13 російських окупантів.

"О, "хробачня", бачите, як на околицях Соледара. От такими диверсійними групами вони й пересуваються. Так от виглядає розосередження "хробаків" по околицях Соледара, от такими групами. Ви самі свідки, як групи ворожих військ пересуваються від хати до хати, займаючи певні позиції, закріплюючись. Така типова манера проходів по місту десятками. В даному випадку 13 їх поперло. Але ми вже зафіксували, куди вони зайшли і зараз будемо здійснювати певні заходи", – розповів боєць ЗСУ.

Він також закликав не "вестися" на неправдиві повідомлення в Мережі про захоплення Соледара та ще раз розповів про ситуацію там.

"Ситуація в Соледарі вкрай складна з точки зору щільності вогню і боїв. Незрозуміло, як почуваються місцеві жителі, які залишаються по нинішній момент у місті. Але – ніякої істерики, ніяких оточень, ніяких ультиматумів про капітуляцію чи здавання в полон і ніякої суєти в діях ЗСУ. Все послідовно, кожен займається своєю справою і тримаємо ситуацію під контролем", – резюмував "Мадяр".

Нагадаємо, напередодні ввечері радник Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що окупанти взяли Соледар у напівохоплення, а трасу Бахмут-Соледар – під вогневий контроль.

Того ж вечора журналіст Андрій Цаплієнко поінформував, що ситуація у Соледарі складна, але контроль над містом ЗСУ не втратили.

Американські аналітики теж повідомили, що ворог не контролює Соледар. Якби війська РФ і захопили місто, все одно не змогли б оточити Бахмут.

У ЗСУ пояснили, що битва за Соледар дуже важлива: там захисники України не дають ворогу прорвати оборону, зробити оточення, вийти в тил і на оперативний простір, щоб рухатися на Слов'янськ і Краматорськ.

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