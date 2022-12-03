Захисники стримують навалу окупантів на Бахут: ТСН зафіксували злагоджену роботу військових в пеклі фронту

Військові злагоджено працюють, щоб змусити ворога хоча б на недовго замовкнути.

Налетіти блискавично, впритул до ворога і жалити, як оса - це про українських кулеметників, що на околицях Бахмута нищівними рейдами змушують ворожу піхоту тікати з облаштованих позицій, йдеться в ТСН.

“Як який день… Часом ми більше працюємо, часом вони більше працюють. До нас прилітає дуже багато також”, - розповідають бійці.

“Буває просто весь день, буває таке, що й цілу ніч! Тут дуже інтенсивна стрільба постійно. Майже, постійно”, - додають побратими.

Аби зменшити інтенсивність ворожих стрілецьких обстрілів, у бік позицій ворога на околиці Бахмута, постійно виїздить потужний український броньовик з важким кулеметом. “Було завдання виїхати та відпрацювати по противнику. Як правило, йде гасити певні якісь точки, скупчення противника. Тобто у мене в принципі, 200 метрів це близько, вважається”, - розповідає військовослужбовець 71-ої ОЄБр ДШВ ЗСУ Олександр.

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Завдання українських єгерів - максимально швидко доїхати якомога ближче до позицій ворога, кулеметник має побачити ціль, відпрацювати і вже потім блискавично залишити позицію, аби не наразити весь екіпаж на небезпеку. Щоби екіпаж броньовика виконав задачу, до роботи стають одночасно кілька підрозділів 71-ої єгерської. Важкий коптер у небі, то побратими кулеметників з аеророзвідки, які стають “очима” операції з повітря.

Змусити мовчати мінометні розрахунки та притиснути до землі ворожих гранатометників з протитанкістами - завдання українських мінометників. “Дають нам ціль, кажуть, яка ціль, номер цілі і там мінометний розрахунок, кулеметний розрахунок, танк, БТР”, - пояснює про спільну роботу військовослужбовець 71-ої ОЄБр ДШВ ЗСУ Роман.

Поки броньовик із кулеметом дістається вихідної позиції, розрахунок українських мінометників готує боєприпаси. Цього разу - 120-ті уламкові чеського виробництва. “Димові! Чорна полоска на ній - означає, що це димова. Задимить так само, відхід групи, прихід. Вчора використовували і сьогодні використовували. Кидали одну мінку. Виїжджав MAXPro і починав накидувати з кулемета просто в те кулеметне гніздо”, - розповідає боєць.

Доводиться працювати хлопцям на мінометі 43-го року випуску, який мало не вдвічі старший за свого навідника. Та за прямим призначенням, запевняє Роман, 120-ий працює безвідмовно, але налаштувань потребує прискіпливіших.

Щойно мінометники підготували боєприпаси, квадрокоптер зайняв позицію у небі, а Роман сповістив про готовність розрахунку до роботи, командир підрозділу дав “зелене світло” на початок атаки. Тієї самої миті мінометники відрядили у напрямку ворожих позицій першу 120-ту. Тоді летіли у напрямку позицій росіян на околицях Бамута одночасно - 120-ти міліметрова міна та український броньовик. І, майже одночасно, пролунали вибух та перші кулеметні черги по запланованій цілі окупантів.

Водночас бригадна аеророзвідка передала як краще скорегувати вогонь українського “Браунінга”.

Заключні довгі черги кулеметник відрядив у бік окупантів, коли броньовик вже розвертався й почав відкочуватися назад. Ще за кілька секунд кермувальник витискав із двигуна максимум можливого, а наш стрілець був під захистом броні.

Побратими із аеророзвідки засвідчили, що всі групи українців влучно відпрацювали по ворожих цілях.

Цього дня і цього разу, на окремій ділянці оборони навколо Бахмута, воїни змусили окупантів принишкнути. Та бійці зізнаються, що попри гарний сьогоднішній результат, до справжньої радості й великої перемоги шлях ще дуже довгий. “Для нас це вже, як би й не радість. Це наша робота, ми так і повинні робити”, - переконує військовослужбовець 71-ої ОЄБр ДШВ ЗСУ “Сонце”.

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