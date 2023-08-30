Захисники знищили рідкісний російський ЗРК "Бук-М3": епічний момент потрапив на відео

Військові показали, як вдало відпрацювали по "модному" ворожому ЗРК "Бук-М3".

Українські захисники знищили рідкісний російський зенітно-ракетний комплекс "Бук-М3".

Відео вдалого влучання показали Сили оборони півдня України.

"Армія, що вихвалялась озброєнням типу "аналогов нєт", пізнає глибину ураження Силами оборони півдня України. Відтепер у них нема не тільки аналогів, а й по деяких позиціях навіть оригіналів: "прєдєла" більше нема, "леєра" - нема. А наразі і радіолокаційної станції підсвітки та наведення ракет до зрк "Бук-М3" - теж нема", - підписали відео військові.

Зазначається, що загальна втрата для росіян перевищує 260 млн. доларів. Коли і де саме відбулося влучання, військові не вказали.

Нагадаємо, українські військові протягом минулої ночі на Куп’янському напрямку знищили кілька різних видів важкої техніки російських окупантів. У СтратКомі опублікували відповідне відео.

Читайте також: