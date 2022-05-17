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Захисників "Азовсталі" росіяни вивезли до колонії в окупованій Оленівці – Reuters (фото)

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Захисників "Азовсталі" росіяни вивезли до колонії в окупованій Оленівці – Reuters (фото)

Фото: Associated Press

Понад 250 українських бійців росіяни вивезли на територію окупованої Донеччини.

Українських військовослужбовців із заводу "Азовсталь" у Маріуполі російські окупанти вивезли в колонію в Оленівці, яка перебуває під контрлем бойовиків так званої "ДНР".

Пр це пише Reuters з посиланням на очевидця.

Він розповів агентству, що сім автобусів з українськими бійцями з гарнізону "Азовсталь" прибули до нещодавно відкритої в'язниці в підконтрольному Росії селищі Оленівка під Донецьком.

© Associated Press
Фото: Associated Press

Нагадаємо, 16 травня почалася евакуація українських військових із заблокованого заводу "Азовсталь" у Маріуполі до медзакладів на окупованих територіях. Про порятунок захисників повідомив президент України Володимир Зеленський.

Того дня з "Азовсталі" до медзакладу в Новоазовську було евакуйовано 53 тяжкопоранених для надання медичної допомоги. 

Коли їхній стан покращиться, буде здійснено обмін на російських військовополонених.

Своєю чергою слідком Росії заявив, що допитає українських військових з "Азовсталі".

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