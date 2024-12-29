Захист Кримського мосту росіянами: у ЗСУ повідомили деталі

Створені росіянами загородження для захисту Кримського мосту могли вийти з ладу. Ймовірно, в результаті всильних штормів у морі.

Про це повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі одного з телеканалів.

З його слів, внаслідок штормів ще у цьому році, в достатньо великій кількості ці загородження вийшли з ладу. Ймовірно, наразі вони не виконують свій функціонал.

"Цю інформацію треба ще перевіряти. Але за наявною інформацією, можемо зробити висновки, що природа завжди втручається. Керченська протока доволі динамічна. Вони (окупанти - Ред.) намагалися це максимально враховувати. Сезон штормів ще не закінчився. Щонайменше два-три місяці триватиме досить сувора погода в морі", – наголосив речник ВМС.

Нагадаємо, раніше Дмитро Плетенчук повідомляв, що Сили оборони знищили військово-морську логістику РФ у окупованому Криму. Це значно ускладнило операції РФ у регіоні.

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