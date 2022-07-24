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Захист NASAMS від російських "Іскандерів": генерал розповів, які міста України можна прикрити

Дата публікації
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23к
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Захист NASAMS від російських "Іскандерів": генерал розповів, які міста України можна прикрити

Фото: commons.wikimedia.org

Закрити небо над Україною ЗРК NASAMS можна буде до кінця 2023 року.

За умови більших поставок норвезьких зенітно-ракетних комплексів NASAMS закрити небо над Україною можна буде до кінця 2023 року. 

Про це в інтерв'ю Obozrevatel розповів ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко.

Ті ЗРК, які Україна отримає найближчим часом, можуть, зокрема, прикрити небо над Києвом.

"Треба прикривати столицю, центр прийняття рішень, а ще одну використовувати деінде, реалізовувати принцип тришкіного каптана – коли утворилася "дірка", відриваємо "латку" з іншого місця і прикриваємо нею це місце. А на старому місці з'являється "дірка", - пояснив Романенко.

За словами генерала, радіус дії NASAMS з покращеними ракетами за висотою - 20 км і 40 км - за дальністю.

В умовах бойових дій ці ППО ще не перевірялися, але попередньо вони можуть працювати по балістичних та крилатих ракетах, у тому числі по "Іскандерах". 

Нагадаємо, Норвегія почала збір коштів на Bayraktar для ЗСУ.

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