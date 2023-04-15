"Захист неба, створення "броньованого кулака" та боєприпаси – Резніков про очікування від "Рамштайн-11"

Напередодні чергової зустрічі у форматі "Рамштайн" Україна "відпрацювала дуже інтенсивний відрізок у плані міжнародних контактів". Україна зацікавлена отримати від партнерів як зброю радянського зразка, так і системи західного виробництва.

Про це у Facebook повідомив міністр оборони Олексій Резніков, розповівши про візити з командою до Афін (Греція), Нікосії (Кіпр), Мадриду (Іспанія) та Бухаресту (Румунія).

Олексій Резніков провів зустрічі з міністрами оборони Греції, Кіпру Іспанії та Румунії. Під час візитів також відбулися зустрічі з лідерами органів представницької влади, з виробниками, з медіа, щоб мати максимально широке коло підтримки.

"Мета незмінна – зброя та інші форми підтримки, які зміцнюють Сили оборони України. Наші пріоритети відомі – захист неба, створення "броньованого кулака", забезпечення боєприпасами. Працюємо по різних треках. Нас цікавлять як платформи радянського зразка і, особливо, ракети та снаряди до них. Адже ця зброя негайно опиняється на полі бою. Так і системи західного виробництва, що забезпечують якісні переваги", - наголосив Резніков.

Міністр оборони також уточнив, що йшлося про залучення допомоги, програми навчання українських воїнів, а також домовлялися про виробництво.

"Такі візити і зустрічі на політичному рівні є дуже корисними, адже не тільки допомагають підтримувати високу загальну динаміку, але й сприяють швидкому вирішенню багатьох практичних питань, для чого у дистанційному режимі знадобилися б тижні часу", - резюмував Резніков.

Нагадаємо, 11-е засідання Контактної групи з питань оборони України формату "Рамштайн" відбудеться 21 квітня на військово-повітряній базі у Німеччині.

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