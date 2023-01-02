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Захист неба: Зеленський відзначив українських пілотів винищувачів та бійців мобільних вогневих груп

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
Дата публікації
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Захист неба: Зеленський відзначив українських пілотів винищувачів та бійців мобільних вогневих груп

Фото: Офіс президента України

Президент наголосив: усім, хто залучений до захисту неба, треба бути особливо уважними.

Президент України Володимир Зеленський відзначив за успішний захист неба цими днями повітряні командування "Центр", "Південь" та "Схід".

Про це Зеленський сказав у своєму традиційному відеозверненні увечері, 2 січня.

Він наголосив на подяці бійцям 96-ї Київської, 208-ї Херсонської та 138-ї Дніпровської зенітних ракетних бригад, 301-го Нікопольського зенітного ракетного полку Повітряних сил, а також воїнам 39-го зенітного ракетного полку Сухопутних військ.

"Я дякую, звичайно, нашим пілотам, пілотам наших винищувачів та бійцям мобільних вогневих груп. Зараз той час, коли всім, хто залучений до захисту неба, треба бути особливо уважними", – зазначив глава держави. 

Також президент України попередив про нову атаку "шахідів".

Раніше Володимир Зеленський розповів, що у новорічну ніч українські захисники збили 45 іранських дронів.

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Дата публікації
Перегляди
542
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