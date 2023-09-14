Захист військових у секторі оборони: Зеленський анонсував важливі рішення для воїнів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час наради з новим міністром оборони Рустемом Умєровим він обговорив питання створення нової інституції - військового омбудсмена. Це потрібно, щоб захищати права воїнів у секторі оборони.

Про це він сказав 14 вересня під час звернення до українців.

Зеленський зазначив, що під час наради з міністром оборони він обговорив важливі речі, зокрема захист воїнів у системі оборони.

"Провів нараду з міністром оборони України, обговорили деякі ключові речі. Ті рішення, яких усе наше суспільство загалом та українські воїни зокрема очікують від Міністерства оборони. Міністр їх представить, коли всі деталі будуть опрацьовані. Сьогодні ж відзначу спільну роботу Рустема Умєрова з уповноваженим Верховної Ради з прав людини Дмитром Лубінцeм щодо такої нової інституції, як військовий омбудсмен. Це справді потрібно. Потрібно, щоб була потужна система правозахисту воїнів у самому секторі оборони", - сказав президент.

Нагадаємо, в Україні змінились правила мобілізації. Стало відомо, з якими хворобами призиватимуть і чи служитимуть студенти.

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